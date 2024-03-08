國中妹墮胎噁男瞎掰「鬼嬰要和妳做愛」硬上　法官輕判理由曝

▲新竹國中少女剛跟母親上警局提告男友對她性交，2天後又控訴遭男網友性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹13歲國中少女小琪(化名)指控，黃姓男網友知道她流產過，假藉被嬰靈附身恐嚇「鬼嬰要跟妳做愛」，強壓她性侵得逞。台灣高等法院審理，法官認為小琪證詞不一，且驗傷後身上無傷勢，兩人應是合意性交，審酌黃男以為她已滿14歲，依對於14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判處黃男6月徒刑。可上訴。

判決指出，小琪控訴黃男知道她曾經流產，於2022年10月29日誆稱「太子突然降臨，妳被妳未出生的小孩（嬰靈）跟到，如果妳回家會害到妳母親與外婆」，她於是瞞著母親，在夜間11點偷偷跑到黃男住處，卻遭黃男性侵。

小琪說，當時她很想睡覺，不小心躺在床上，遭黃男壓住親吻，黃男說「我在跟妳兒子打架，妳趕快睡覺，妳睡覺妳兒子才能睡覺，我比較好對付他」，然後又翻白眼假裝被嬰靈附身，表示她兒子要跟她性交才會離開，「後面他要求我用很多種姿勢跟他做性行為，還想要跟我舌吻」、「過程中他一直問我爽不爽、大不大，只要我惹他生氣或不順從，他就會用力頂我」，無套侵犯她結束後，黃男就突然倒在床上。

法官審理，認為小琪證詞前後不一，一開始表示受到黃男鬼神之說脅迫，而後又說不會因嬰靈而和黃男性交，是因為遭到強迫壓制，且案發後她雖立即將此事告知男友，導致男友質問黃男「她跟我說鬼嬰昨天要跟她做愛？」卻對男友謊稱黃男是親戚，且對情節多處有重大隱瞞。

法官指出，小琪的母親對於小琪與男子任意來往，態度相當嚴厲，且在案發前2天，小琪才剛跟母親上警局提告男友和她發生性關係，有可能因害怕又遭母親責罵，謊稱遭黃男性侵。

法官檢視相關證詞，認為小琪在案發前不告而別離家、案發後驗傷無任何傷勢、也未被黃男母親發現後直接回家，又對男友和審判時，掩飾和黃男的關係，且表示沒有受到嬰靈之說脅迫性交，因此兩人應為合意性交。雖然案發時小琪雖未滿14歲，但黃男以為她年約14、15歲，審酌黃男有竊盜、妨害自由前科、在加油站當員工等情，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處6月徒刑。全案還可上訴。