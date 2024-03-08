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8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲冷氣團發威，今晚、明晨下探8度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨最低溫出現在新北瑞芳11.1度，氣象局針對全台8縣市發佈低溫特報。上午起轉乾冷，今晚、明晨受到「輻射冷卻」影響下探8度，台北觀測站符合「強烈大陸冷氣團」強度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(8)日至明(9日)上午、各地天氣好轉，花東偶有局部短暫雨的機率；北台轉乾冷、其他早晚冷。今晚、明晨因「輻射冷卻」加成，北台沿海及部分平地的最低氣溫，今晚降至9度、明晨續降至8度左右，台北觀測站也才有符合「強烈大陸冷氣團」(≦12度)的機率。

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▲▼天氣配圖。（圖／中央氣象署）

▲8縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫：北部9至18度，中部11至23度，南部13至26度，東部11至23度。氣象局針對全台8縣市發佈低溫特報。

【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

明下午起至下週(10)日鬆散的中層雲自華南移入，各地雲量漸增，天氣仍穩定，下週日近山區有局部零星飄小雨的機率；冷空氣緩慢減弱，氣溫逐日緩升，白天偏涼、早晚微冷。

▲▼天氣配圖。（圖／中央氣象署）

▲今(8日)晨4：20真實色真實色雲圖顯示，鋒面的殘餘雲系，逐漸脫離(左圖)。4：30雷達回波合成圖亦顯示，花東外海有回波消長(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週一(11日)下半天鋒面快速通過，各地轉有局部陣雨。下週二(12日)白天鋒面遠離、各地轉晴，氣溫明顯回升。下週三、四(13、14日)移動高壓影響，天氣晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼冷，日夜溫差大。

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