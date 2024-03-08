可在北極冰層下發射！　大陸 096型戰略核潛艇安靜到如海洋黑洞

▲如果096型戰略核潛艦潛入大海，幾乎無法被發現。（翻攝《俯瞰全球》）

軍武中心／台北報導

美國海軍技術學院近期發表文章指出，中國 096型戰略核潛艇首艇經過 3 年測試後，已於2023 年開始服役。根據中國軍事專欄《俯瞰全球》報導，據美國情報系統評估， 096型可能裝備射程 1 萬 2,000公里、搭載 6 個核彈頭的巨浪-3 洲際導彈，並具備在極地冰層覆蓋下發射導彈的能力。

《騰訊網》近日發布內地軍事專欄《俯瞰全球》報道，指美國情報人員估計，中國軍方針對094核潛艇的缺陷，進行修改，使得新型 096 型性能大幅提升。

據了解， 096型戰略核潛艇是在葫蘆島渤海造船廠新廠製造，屬於中國的第三代核潛艇，所搭載的「巨浪-3型」洲際彈道導彈，曾於2018 年11月底首度進行試射。

報導引述專家分析指出，096 型核潛艇幾乎可以肯定配備了全電推進系統加無軸泵噴推進器、自由減震浮筏、撓性降噪管路、舷側聲納陣、第三代消音瓦、隱蔽式可啟閉流水孔以及 18 個單元的潛射導彈垂直發射系統。

此外， 096 型核潛艇與094的外觀相比，最大特點是取消了「龜背」設計，主要是中國可以生產更大直徑的耐壓殼體，再結合優化設計，使得整流罩幾乎縱貫全艇上部，不但美觀且大幅減少行進間的噪音。

報導提及，由於096 型核潛艇的信息被嚴格保密，加上應用了尖端靜音技術，使其難以被發現，公開信息甚少。

針對 096 型核潛艇的靜音技術，專家分析，在 096 型核潛艇之前服役的 095 型攻擊核潛艇，已將噪音控制到 95 分貝左右，與海洋背景噪音相差無幾，很難被反潛系統鎖定。而 096 型核潛艇也有相同的靜音能力，這代表如果 096 型核潛艇潛入大海，幾乎無法被發現。