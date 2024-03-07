蘇丹紅風波擴大！北市宣布即起「醫療、長照機構」停用辣椒粉

▲調味料粉檢出工業色素「蘇丹紅」。（圖／台北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉竄全台，台北市繼教育局宣布北市學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉，衛生局今（7）日晚間進一步宣布，為保護年長者及免疫低下等族群，北市醫療機構、長照機構、護理機構、社福機構及據點等場域即起至3月底，暫停使用辣椒粉及咖哩粉等製品。

北市衛生局指出，各縣市陸續查獲辣椒粉及咖哩粉等製品含有工業用染料「蘇丹色素3號」，經風險評估，自即日起至3月31日，為保護年長者及免疫低下等族群，台北市醫療機構、長照機構、護理機構、社福機構及據點等場域暫停使用辣椒粉及咖哩粉等製品，後續視衛生機關後市場監測結果滾動式延後或提前恢復使用。

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衛生局將持續監測本市賣場、餐飲業、傳統市場、校園等各式場域之辣椒粉（油）類產品，亦針對各通路稽查，有疑慮之產品命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業。

衛福部食藥署113年3月5日起於官網首頁設置「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，每日更新揭露「違規業者」、「不合格原料報驗案號（效期）」、「檢驗結果日期」、「原料及其相關產品下架回收及封存總量（公斤）」、「使用保欣公司不符合原料下游業者名單、產品名稱及相關資訊」及「使用津棧/佳廣公司不符合原料之下游業者名單、產品名稱及相關資訊」等資訊，台北市衛生局呼籲，食品業者應定期檢視食藥署專區並每日清點使用原料，若有使用到違規商品批次，應立即停止使用，保護消費者食品安全。