　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇丹紅風波擴大！北市宣布即起「醫療、長照機構」停用辣椒粉

▲▼調味料粉檢出工業色素「蘇丹紅」。（圖／台北市衛生局提供）

▲調味料粉檢出工業色素「蘇丹紅」。（圖／台北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉竄全台，台北市繼教育局宣布北市學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉，衛生局今（7）日晚間進一步宣布，為保護年長者及免疫低下等族群，北市醫療機構、長照機構、護理機構、社福機構及據點等場域即起至3月底，暫停使用辣椒粉及咖哩粉等製品。

北市衛生局指出，各縣市陸續查獲辣椒粉及咖哩粉等製品含有工業用染料「蘇丹色素3號」，經風險評估，自即日起至3月31日，為保護年長者及免疫低下等族群，台北市醫療機構、長照機構、護理機構、社福機構及據點等場域暫停使用辣椒粉及咖哩粉等製品，後續視衛生機關後市場監測結果滾動式延後或提前恢復使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局將持續監測本市賣場、餐飲業、傳統市場、校園等各式場域之辣椒粉（油）類產品，亦針對各通路稽查，有疑慮之產品命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業。

衛福部食藥署113年3月5日起於官網首頁設置「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，每日更新揭露「違規業者」、「不合格原料報驗案號（效期）」、「檢驗結果日期」、「原料及其相關產品下架回收及封存總量（公斤）」、「使用保欣公司不符合原料下游業者名單、產品名稱及相關資訊」及「使用津棧/佳廣公司不符合原料之下游業者名單、產品名稱及相關資訊」等資訊，台北市衛生局呼籲，食品業者應定期檢視食藥署專區並每日清點使用原料，若有使用到違規商品批次，應立即停止使用，保護消費者食品安全。

ET快訊
「4生肖」3月桃花狂炸
囤房稅2.0子法出爐！　低價免稅房限3戶
快訊／超神6比0逆襲！戴資穎擊潰中國強敵　挺進法國賽8強
快訊／國王大惡耗！林書豪東超全泡湯
快訊／離奇！女子從國道高架墜落死亡
丫頭送員工IU門票！遭網圍攻「拿公關票」　親上火線解答
快訊／新北衛生局宣布：416家院所機構停用辣椒粉、咖哩粉
用AI「復活」亡父安慰91歲奶奶　陸男崩潰痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「4生肖」3月桃花狂炸！一堆人追脫單倒數

快訊／新北衛生局宣布：416家院所機構停用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅風波擴大！北市宣布即起「醫療、長照機構」停用辣椒粉

快訊／蘇丹紅風暴襲全台！桃園今宣布「營養午餐停用胡椒粉」

移盆栽拍照遭阻！「跑咖網美」怒公審咖啡廳：做生意不用這麼跩

青辣椒粉也有蘇丹紅！北市追查「統隆」製成白胡椒粉流向9縣市

快訊／台塑餐飲也中了！麻辣鍋底10款醬料用了蘇丹紅　下架2829kg

AI能鍍金！這類職缺月薪大增60%　去年Q4每月開出2.4萬份AI職缺

快訊／「濟生」隱匿蘇丹紅辣椒粉還賣到全聯！北市衛生局重罰200萬

交往1年「抓到女友外送茶」慘染病！台積電男哭：啪沒10次

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

IU遭嗆「去在錫節目就死定了XD」　被「朴明洙邀歌」直回：不可能

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

「4生肖」3月桃花狂炸！一堆人追脫單倒數

快訊／新北衛生局宣布：416家院所機構停用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅風波擴大！北市宣布即起「醫療、長照機構」停用辣椒粉

快訊／蘇丹紅風暴襲全台！桃園今宣布「營養午餐停用胡椒粉」

移盆栽拍照遭阻！「跑咖網美」怒公審咖啡廳：做生意不用這麼跩

青辣椒粉也有蘇丹紅！北市追查「統隆」製成白胡椒粉流向9縣市

快訊／台塑餐飲也中了！麻辣鍋底10款醬料用了蘇丹紅　下架2829kg

AI能鍍金！這類職缺月薪大增60%　去年Q4每月開出2.4萬份AI職缺

快訊／「濟生」隱匿蘇丹紅辣椒粉還賣到全聯！北市衛生局重罰200萬

交往1年「抓到女友外送茶」慘染病！台積電男哭：啪沒10次

馬東石 《犯罪都市4》上映日確定！　「史上最強反派」炸肌照曝光

邱國正稱兩岸瀕臨動武每天睡不好　軍方解釋：料敵從寬、禦敵從嚴

囤房稅2.0子法出爐！低價免稅房限3戶　每年3月22前申報擇定

快訊／超神6比0逆襲！戴資穎擊潰中國強敵　挺進法國賽8強

快訊／國王大惡耗！林書豪傷勢仍未達出賽標準　東超全泡湯

《Pokémon GO City Safari:台南》懶人包！限定寶可夢、遮陽帽位置報你知

犀牛盾推100%循環再生手機殼！　掃QR碼可知重生第幾輪

快訊／離奇！女子從國道三號汐止高架路段墜落　送醫不治

超級股東會來了！11個撞期日出爐　1385家上市櫃公司搶6月召開

「4生肖」3月桃花狂炸！一堆人追脫單倒數

在8樓↑屋頂極限狂奔空翻　2男秀跑酷特技穿梭城市間

生活熱門新聞

明最冷！　下波「全台雨更大」

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

6都多家醫院掛號費　調升至170至500

女同事能力強被裁員　工程師曝關鍵

青辣椒粉也檢出蘇丹紅　已製成白胡椒等5大類

寒潮爆發凍全台！最強時刻「激冷剩8度」　周末有望追雪

宜蘭最強景點「狂吸174萬人」　遊客狂回訪：美呆像國外　

即／台塑餐飲也中了！麻辣鍋底10款醬料用了蘇丹紅

今全台雨最多　「跌破9℃」探底時間曝

蘇丹紅風暴延燒！餐飲業者「揭2顏色才正常」

強烈冷氣團升級！明後天最寒冷　專家：北部10度達寒流

營養午餐吃得到草莓！年後價格跌7成　學童樂翻

台人赴日狂掃「EVE止痛藥」！林氏璧：不要迷信

更多熱門

相關新聞

即／蘇丹紅風暴擴大！桃園宣布學校停用胡椒粉

即／蘇丹紅風暴擴大！桃園宣布學校停用胡椒粉

致癌物「蘇丹紅」辣椒粉風暴持續擴大，知名餐廳、零嘴皆中標，引發食安危機。對此，桃園市政府教育局繼昨（6日）宣布學校午餐禁用辣椒粉與咖哩粉後，今再宣布預防性暫停使用胡椒粉（含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）等辛香料3個月，後續再行評估是否解除。

青辣椒粉也有蘇丹紅！北市衛生局追查製成白胡椒粉

青辣椒粉也有蘇丹紅！北市衛生局追查製成白胡椒粉

即／台塑餐飲也中了！麻辣鍋底10款醬料用了蘇丹紅

即／台塑餐飲也中了！麻辣鍋底10款醬料用了蘇丹紅

快訊／「濟生」隱匿蘇丹紅辣椒粉！北市衛生局重罰200萬

快訊／「濟生」隱匿蘇丹紅辣椒粉！北市衛生局重罰200萬

台南3業者用到蘇丹紅辣椒粉　衛生局稽查下架封存

台南3業者用到蘇丹紅辣椒粉　衛生局稽查下架封存

關鍵字：

食品安全蘇丹紅辣椒粉北市府北市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

明最冷！　下波「全台雨更大」

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

重回7年前設計！　iPhone 16 最新諜照曝光

iPhone舊換新價格更新　旗艦機大跌3000元

更多

最夯影音

更多
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面