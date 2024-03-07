快訊／「濟生」隱匿蘇丹紅辣椒粉還賣到全聯！北市衛生局重罰200萬

▲台北市衛生局稽查蘇丹紅辣椒粉產品。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉食安風波不斷，其中製售「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」到全聯的濟生公司，明知原料具有危害卻隱匿、未主動通報，北市衛生局今日宣布，審酌濟生公司明明可提早預防事件發生卻無視該警告，嚴重忽視身為食品業者應盡之責任，依《食安法》重罰新台幣200萬元。

北市衛生局於113年3月5日約談濟生股份有限公司，經查其有發現危害之虞未主動通報情節，台北市政府食安官李碧慧說明，經調查濟生公司斗六廠製售之「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」產品經雲林縣衛生局檢出工業用染料「蘇丹色素3號」，但為販售該產品予全聯福利中心，隱匿其送台灣檢驗科技股份有限公司檢測含有蘇丹色素3號不合格檢驗報告。

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李碧慧指出，顯見該公司明知該產品使用之原料辣椒粉已具危害衛生安全之虞，惟未停止製造、加工、販賣及辦理回收，且未主動通報衛生單位。台北市衛生局已依違反食品安全衛生管理法第7條第5項規定裁罰200萬元。

衛生局將持續監測本市賣場、餐飲業、傳統市場、校園等各式場域之辣椒粉（油）類產品，亦針對各通路稽查，有疑慮之產品命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業。