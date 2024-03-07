「非禮勿性」屏菸1936基地特展　藝人小嫻代言

▲「非禮勿性」屏東特展，藝人小嫻出席代言 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應性平三法修法於8日上路，屏東縣政府在婦女節前夕於屏菸1936基地舉辦「非禮勿性-性平三法宣導特展」，以性騷擾案常見的6種情境，帶領民眾認識性平三法、尊重同理。縣長周春米帶領局處首長、藝人小嫻一起宣示守護婦女人身安全；周縣長說，屏東在最前端接住受害者，啟動性騷諮詢專線及跨局處合作的一站式服務，打造屏東成為女性安心依靠的希望城市。

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周春米縣長表示，從擔任立委期間就全力推動性別平權，去年台灣MeToo運動揭開積習已久的性騷擾言行，也促成性平三法《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》、《性別平等教育法》加速完成修法，屏東將啟動08-7322895性騷擾諮詢專線服務，提供被害人在發生性騷擾事件當下，對諸多猶豫不決的選擇有更多專業支持與分析，並提供結合社會處、勞青處及警察局等跨局處合作的一站式服務。

落籍屏東的藝人小嫻在去年台灣MeToo運動被讚為正義女神，今天特別現身代言，分享過往目睹性騷擾事件，不僅暖心關懷受害者，並且不畏權勢主動介入協助對抗騷擾者，勇於成為友善旁觀者的經驗。

小嫻表示，被性騷擾不是受害者的錯，同時鼓勵大家站出來，面對身旁的性騷擾現場千萬不要冷漠，第一時間主動關心支持受害者，破壞性騷擾局面，進而協助對抗騷擾者，一起實踐旁觀者介入。

社會處表示，依教育部、勞動部及衛生福利部111年性騷擾案統計，校園性騷擾調查屬實2,854件、職場性騷擾受理165件、成立47件、一般性騷擾成立1,515件。屏東縣政府112性騷擾案件統計，一般性騷擾案成立44案、校園性騷擾調查屬實53案、職場性騷擾案受理4案、其中自行撤案3案、經調查不成立1案。

社會處表示，「非禮勿性—113年屏東縣婦女節性平三法宣導特展」即日起至3月26日止，每日上午9時至下午6時，以性騷擾案發常見6個場景學校、職場、住家、大眾運輸、公共空間及網路環境等敘事展出，帶領參展者認識性平三法、通報及蒐證方法等，並翻轉生活習以為常的性別貶抑和刻板印象。如有團體導覽需求，可洽社會處婦幼科08-7320415分機5327。