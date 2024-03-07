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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

61萬戶申請租金補貼　內政部：今年7月核定戶數逾50萬戶

▲▼行政院7日通過交通部擬具的《道路交通管理處罰條例》修正草案。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

內政部7日於行政院院會報告「112年至113年度推動租金補貼」執行情形。內政部長林右昌表示，自111年7月開始推動，至今已有61萬戶申請，核定件數達43萬戶，其中弱勢家庭約占4成，單身青年與婚育家庭約占6成以上，實質減輕租屋民眾居住負擔可達2至4成，預計今年7月核定戶數將超過50萬戶。

為擴大照顧及簡政便民，內政部表示，中央在去年7月3日續辦租金補貼2.0，開放民眾申請，並放寬適用對象，讓年滿18歲以上的學生族及租屋民眾都可以來申請，截至今年2月底止，申辦受理案件逾61萬戶，核定件數已達43萬戶餘件，其中弱勢家庭約占4成、單身青年與婚育家庭約占6成以上，實質減輕租屋民眾居住負擔可達2至4成，以目前成長趨勢，預計今年7月核定戶數將會正式超過50萬戶目標。

林右昌表示，111年開始推動「300億元中央擴大租金補貼專案」核定的補貼件數從27.8萬餘件，到現在的租金補貼2.0核定的補貼件數達43萬戶餘件，整體核定補貼件數呈現跳躍式成長。其中，112至113年度租金補貼更推動多項精進措施，包括申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請年齡放寬至18歲即可以申請、租約無房東身分證號可申請、放寬房屋認定條件、最早溯自申請日起補貼、受監護人可列家庭成員等，以照顧租屋族的居住需求及權益。

林右昌進一步表示，考量租金補貼2.0核定戶數將超過原核定計畫50萬戶，為使在外求學的學子、社會新鮮人及需要扶持的族群之居住需求都能被照顧，內政部將提報修正計畫，如經申請租金補貼且符合資格者，將全數給予補貼，在專案實質的幫助下，能夠安定居住及踏實生活。

林右昌強調，近年在政府多元居住政策推動下，包括300億元租金補貼、社會住宅直接興建、包租代管及165億中產以下房貸支持方案等措施，讓租屋族、房貸族都能獲得政府照顧。此外，114年-121年住宅政策新目標也已擬定，會持續精進相關政策，以達成興建25萬戶社會住宅為目標，另持續推動25萬戶包租代管及50萬戶租金補貼，提供多元居住選項供民眾選擇，滿足不同族群的居住需求及居住權益。

林右昌最後特別提醒，300億元中央擴大租金補貼受理至113年12月31日止，請有租屋需求的民眾把握申請時間，無論是線上或紙本皆可提出，若有相關問題也可在週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線(02-7729-8003)，將有專人提供服務；或至國土管理署網站首頁右側「重要政策」的「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢。此外，該專區也提供補件資料上傳及申請進度查詢等服務，十分便利，歡迎民眾多加利用。

▲▼租金補貼申請件數逾61萬戶。（圖／內政部提供）

▲▼租金補貼申請件數逾61萬戶。（圖／內政部提供）

▲▼租金補貼申請件數逾61萬戶。（圖／內政部提供）

▲▼租金補貼申請件數逾61萬戶。（圖／內政部提供）

▲▼租金補貼申請件數逾61萬戶。（圖／內政部提供）

▲▼租金補貼申請件數逾61萬戶。（圖／內政部提供）

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