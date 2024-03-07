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60歲同事嘆「生一個的都很自私」　1寶媽聽原因傻眼了

翻白眼,無言,滑手機,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝） 

▲同事的話讓原PO很想翻白眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「超討厭那種一直要你生第二胎的長輩！」一名剛滿30歲的女網友發文表示，她因為只生一個孩子，所以日前年約60歲的同事就忽然「關心」，告訴她「我覺得生一個的都很自私」，讓她很想翻白眼。貼文曝光後，掀起討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她剛滿30歲，有一個準備上國小的兒子。日前她和年約60歲的女同事聊天時，對方忽然就問「你只生一個小孩喔？」當下她回答，「對啊，打算生一個就好了！」不料同事卻說「我覺得生一個的都很自私」。

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原PO當下雖想翻白眼，但還是耐住性子說，「如果生兩個導致生活品質改變，那不是苦了孩子們？」結果同事又接著說，「但是你要想，以後你老了，他一個人要養你們兩個耶！」

原PO聽到後馬上回應，「不用啊，為什麼？我生他不是為了要他養我，我們自己也有儲蓄，他不要長大當個啃老族就不錯了！」同事則感嘆，「也是啦，現在小孩已經不像以前了，父母也是，養兒防老觀念已經快不存在了」。

原PO事後坦言，她實在不想理會同事，因為她真的很討厭這種一直要人生兩個小孩的長輩，「還在那邊慫恿我兒子說叫媽媽再生一個！」

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「養兒防老觀念比較自私」、「回她：生小孩是為了養老才自私」、「其實還願意生已經很勇敢了」、「超討厭！愛生自己去生，生一支足球隊都不關我的事」、「一個好好栽培就好」、「我家的壓力都來自我女兒，一直到現在她國中、我都快更年期了，她還三天兩頭說要一個妹妹」。

不過也有網友則回應，「手足留給後代最好的禮物，我個人是覺得有姊姊真的蠻不錯的」、「我是獨生女，一個人真的壓力有點大啊」、「我們後來決定生二胎，是想說如果以後他們遇到什麼問題至少有個親兄弟姊妹可以商量」。

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