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媽媽過世！舅舅「分完產」要她奉養外婆　本人傻眼：我才大二

原Po被舅舅要求奉養外婆。（示意圖／Photo-AC）

▲原Po被舅舅要求奉養外婆。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

長輩由誰奉養向來是家族內的難題。一名女網友最近被舅舅告知，指自己「很早就離婚」、「很久沒來往」的媽媽過世了，未料舅舅通知憾事的同時，竟要求她奉養外婆，甚至說「這就是妳的責任」，讓原Po無法接受。

原Po在臉書社團「匿名公社」發文，直白表示「舅舅說我媽過世了，所以奉養外婆就是我的責任」。女網友指出，父母很早以前就離婚，自己跟母親已經很久沒有往來，就連媽媽意外過世消息，也是母親娘家去年通知才知道的。

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更讓原Po無法接受的是「我才大二，你們大人不想養推給我不合理吧」，怒斥舅舅等人先把外公、外婆的財產分完了，再把奉養長輩的責任丟給她，理由也讓她聽了傻眼。

原Po透露，舅舅把責任丟給她「只因為舅媽說自己爸媽自己照顧」，這令她百思不得其解：「舅舅不是外婆的小孩嗎？」為什麼照顧外婆的責任會落在她肩上，最後怒批「你們x家又沒養過我」。

貼文一出網友一面倒狂噴舅舅，「封鎖他」、「快拉黑封鎖」、「根本不用理他，舅舅是路邊撿來的嗎？分財產時怎麼沒想到妳」、「那這個舅舅是啥小，是坨屎嗎」。

還有網友以法律的角度指出，「根本不用理他，舅舅不扶養，法律上也是舅舅的小孩要扶養」、「跟舅舅講⋯法律上還輪不到第三代哦～放心！以後你死了，我會跟表哥（表弟）表姐（表妹）一起討論贍養外婆的事！」「你還是有媽媽的代位繼承權，別忘了自己的權利」、「請注意盲點，遺產的分配，媽媽那邊有多少可以繼承」、「別理他~要妳外婆的子女都死光了再說~就算死光了~這個扶養的義務還不一定在妳身上~」。

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