台南透天厝凌晨火警！　「煙囪效應」母子4人一度受困

▲台南市北門區透天厝火警，警消架梯救出受困母子4人。（圖／民眾提供）



記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市北門區盧竹溝一戶透天厝7日深夜1點39分傳出火警，屋主在睡眠中聽到火災警報器鳴叫，趕緊起床發現一樓廚房起火，屋內已充滿濃煙，迅速往外奔逃並大聲呼叫樓上家人逃生，但二樓、三樓的妻子和孩子4人因濃煙煙囪效應無法下樓；警消獲報後立即架梯搶救，順利將母子4人全數救出，一家5口無人受傷。

消防局今凌晨接獲報案後，立刻派遣26車54人趕往搶救，在得知媽媽及孩子等4人分別受困二樓、三樓後，立即架梯並破壞門窗，先將受困在二樓濃煙中的2名小朋友救出；同時警消也從一樓進入屋內，並在車庫上方架設掛梯，將受困在三樓的媽媽和1名幼兒救下。

南市消防局李明峯局長表示，這位屋主具有防災概念，他在自家一至三樓的所有居室、走道共計安裝了8顆火災警報器。因此，他能在睡眠中第一時間獲知火災發生，並快速逃生呼叫家人避難，確保了全家5人的生命安全。

台南市長黃偉哲呼籲，全國住宅火災起火原因第1名的原因就是電器因素、第2名為炊事不慎，所以請民眾在寒流來襲氣溫驟降時，須特別注意電暖器及電熱毯等高功率電器的使用安全，並注意延長線不要過負載使用。同時，如在家中炊事煮食，亦應養成「人離火熄」習慣，並選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，來保護全家的生命財產安全。