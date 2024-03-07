台南天坑灌漿320方混凝土　西門路凌晨2點通車、五妃街單向通行

記者黃翊婷／綜合報導

台南市西門路與五妃街口6日傍晚5時許發生路面塌陷事故，導致一輛小貨車掉入坑洞內。台南市政府工務局連夜進行灌漿作業，總計灌注320方混凝土，填平天坑；市府預計7日凌晨2時左右西門路恢復雙向通車，台南市長黃偉哲隨後表示，7日凌晨2時35分在市府團隊的努力下，倒塌現場已經順利清除障礙，恢復通行，但五妃街往西門路口為單向通車。

▲五妃街往西門路口目前為單向通車。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

台南市五妃街與西門路一段路口一處新建工地，6日傍晚5時許發生路面塌陷事故，導致一輛停在附近的小貨車掉入坑洞中。工務局表示，現場因鄰近皇龍開發建設股份有限公司新建建築工程，施作擋土設施開挖，涉及公共安全疑慮，事後已立即通知停工，後續也會持續監測。

▲塌陷的坑洞。（圖／記者林東良翻攝）

不過，建設公司在6日晚間7時許使用吊車想將掉落的小貨車吊起，卻發生傾斜狀況，晚間8時10分由於吊車支撐無法負荷翻覆，經確認並無人員傷亡。工務局則以水泥車接力灌漿，補強地基，相關作業已在7日凌晨完成，總計灌注320方混凝土。

▼▲前來搶救的吊車不慎翻覆。（圖／記者林東良翻攝）

道路封鎖方面，市府預計7日凌晨2時左右西門恢復路雙向通車。台南市長黃偉哲隨後透過臉書發文公告，7日凌晨2時35分在市府團隊連夜努力之下，倒塌現場已順利清除障礙，恢復通行，但五妃街往西門路口，因坍塌回填部分圍起，為單向通車，請用路人經過小心。

而關於後續裁罰，台南副市長葉澤山、趙卿惠、議長邱莉莉以及工務局長陳世仁在事故現場召開臨時記者會，表示已勒令該工地停工，同時將開罰27萬元。