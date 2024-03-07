　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南天坑灌漿320方混凝土　西門路凌晨2點通車、五妃街單向通行

記者黃翊婷／綜合報導

台南市西門路與五妃街口6日傍晚5時許發生路面塌陷事故，導致一輛小貨車掉入坑洞內。台南市政府工務局連夜進行灌漿作業，總計灌注320方混凝土，填平天坑；市府預計7日凌晨2時左右西門路恢復雙向通車，台南市長黃偉哲隨後表示，7日凌晨2時35分在市府團隊的努力下，倒塌現場已經順利清除障礙，恢復通行，但五妃街往西門路口為單向通車。

台南天坑。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲五妃街往西門路口目前為單向通車。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

台南市五妃街與西門路一段路口一處新建工地，6日傍晚5時許發生路面塌陷事故，導致一輛停在附近的小貨車掉入坑洞中。工務局表示，現場因鄰近皇龍開發建設股份有限公司新建建築工程，施作擋土設施開挖，涉及公共安全疑慮，事後已立即通知停工，後續也會持續監測。

▲台南市西門路五妃街口驚傳天坑吞貨車，前來搶救的吊車也不幸翻覆。（圖／記者林東良翻攝）

▲塌陷的坑洞。（圖／記者林東良翻攝）

不過，建設公司在6日晚間7時許使用吊車想將掉落的小貨車吊起，卻發生傾斜狀況，晚間8時10分由於吊車支撐無法負荷翻覆，經確認並無人員傷亡。工務局則以水泥車接力灌漿，補強地基，相關作業已在7日凌晨完成，總計灌注320方混凝土。

▲台南市西門路五妃街口驚傳天坑吞貨車，前來搶救的吊車也不幸翻覆。（圖／記者林東良翻攝）

▼▲前來搶救的吊車不慎翻覆。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市西門路五妃街口驚傳天坑吞貨車，前來搶救的吊車也不幸翻覆。（圖／記者林東良翻攝）

道路封鎖方面，市府預計7日凌晨2時左右西門恢復路雙向通車。台南市長黃偉哲隨後透過臉書發文公告，7日凌晨2時35分在市府團隊連夜努力之下，倒塌現場已順利清除障礙，恢復通行，但五妃街往西門路口，因坍塌回填部分圍起，為單向通車，請用路人經過小心。

而關於後續裁罰，台南副市長葉澤山、趙卿惠、議長邱莉莉以及工務局長陳世仁在事故現場召開臨時記者會，表示已勒令該工地停工，同時將開罰27萬元。

ET快訊
快訊／北投分局「南下台中」抓藥頭　凌晨大街開11槍仍被逃
張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」蹭熱度　網轟：沒有下限了！
這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」
警專女開毒趴！驗尿陰性仍遭開除　知情人爆內幕
6.5萬kg毒辣椒粉「又有11家中鏢」　廠商曝光
今全台雨最多　「跌破9℃」探底時間曝
快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北投分局「南下台中」抓藥頭　凌晨大街開11槍仍被逃

火燒「雙北電器商」遭爆逼死二寶媽　地方盛傳：變厲鬼報仇

北市府「販毒女科員」起底！好身材斜槓：打造美臀　至少關10年

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

台南天坑灌漿320方混凝土　西門路凌晨2點通車、五妃街單向通行

半夜「下體怪怪的」竟是同房獄友動手　他5天被弄7次崩潰提告

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

【Fred吃上癮】舒服的天氣來點舒服的料理 ，只溶你口的酸辣大薄片

【Fred吃上癮】茶來伸手 炸雞來張口，又酥又麻的椒麻雞柳條

快訊／北投分局「南下台中」抓藥頭　凌晨大街開11槍仍被逃

火燒「雙北電器商」遭爆逼死二寶媽　地方盛傳：變厲鬼報仇

北市府「販毒女科員」起底！好身材斜槓：打造美臀　至少關10年

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

台南天坑灌漿320方混凝土　西門路凌晨2點通車、五妃街單向通行

半夜「下體怪怪的」竟是同房獄友動手　他5天被弄7次崩潰提告

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

勝利趴趴造「來台北逛ZARA」　捕獲照曝光網笑：沒人想幫他結帳

傳奇投資人示警：美股恐暴跌30％　美經濟衰退「幾個月內發生」

快訊／北投分局「南下台中」抓藥頭　凌晨大街開11槍仍被逃

女同事能力強被裁員「平庸老鳥卻躲過」　工程師曝關鍵差異

酒井法子53歲還有超狂嫩臉　昔染毒毀形象「擋泥板女神」近況曝光

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒有下限了！

《第一狂戰士 卡贊》再有新預告　戰鬥爽快玩家超嗨：趕快出

火燒「雙北電器商」遭爆逼死二寶媽　地方盛傳：變厲鬼報仇

獨家／船貨雙方勢均美線長約難簽　三星給價太低韓新降簽約量

只有今天快搶！超商茶飲「買10送10」　珍珠奶茶只要40元爽喝

虎斑貓鑽塑膠袋狂吃香菜　奴才見埋頭模樣：貪吃貓

社會熱門新聞

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

下體怪怪的竟是獄友動手　他崩潰提告

外流女友性愛片　他慘被求償500萬

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

即／女科員涉幫男友販毒　2人各獲20萬交保

人妻出軌講師　神解釋：是類精神醫療

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

北市府販毒女科員正面曝　熱愛健身秀火辣體態

彰化車禍命危！姊頸椎開刀妹血壓不穩

更多熱門

相關新聞

即／台南天坑吞小貨車　疑大樓地基施工造成塌陷

即／台南天坑吞小貨車　疑大樓地基施工造成塌陷

台南市中西區五妃街一處著名建設公司施工工地圍籬旁，6日下午5時43分許，發生路基疑因施工造成淘空塌陷，造成停在該處的自小貨車整部車掉落坑洞中，幸好是空車車內無人而無人受傷，市警二分局據報立即派員封鎖管制交通，並通知市府相關單位查處中。

即／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落

即／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落

台南民眾墜曾文溪　消防找12hrs未尋獲

台南民眾墜曾文溪　消防找12hrs未尋獲

台南旅外同鄉會捐助救助金協力照顧弱勢

台南旅外同鄉會捐助救助金協力照顧弱勢

寶可夢進駐台南早餐店！

寶可夢進駐台南早餐店！

關鍵字：

台南天坑黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

男收留「落單金髮女」遭分屍　頭顱塞箱子

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

6都多家醫院掛號費　調升至170至500

今全台雨最多　「跌破9℃」探底時間曝

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

AV女優河北彩花改名了！本人親揭全新藝名

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

遛狗發現恐龍化石　他把工作辭掉了

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面