燈會美食市集引進AI廢食用油回收機　大啖美食還兼顧環保

▲2024台灣燈會美食市集設置科技環保利器「E化智能廢食用油回收機」，吸引不少遊客好奇眼光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台灣燈會在台南」掀起熱潮，高鐵燈區、安平燈區讓民眾一飽眼福，美食市集網羅台南特色美食讓人一飽口福，不少遊客在美食市集一隅發現一座造型前衛、看起來像販賣機的機器，都好奇駐足研究，台南市政府指出，這台就是攤商市集的科技環保利器「E化智能廢食用油回收機」。

市長黃偉哲說，智能廢食用油回收機是這次燈會美食市集強化環保的一項創新設置，機台導入AI智慧，蒐集超過2萬多筆的大數據，可即時辨識是否為廢食用油，並採用真空抽吸廢油的方式，有效阻絕異味發散，回收方便快速，還能精準做到產源履歷的追溯，杜絕廢食用油重回食物鏈，為食安把關。

台南市政府表示，使用者只需使用手機APP操作，一鍵OK，免去燙傷、噴濺、滑倒等意外，還可以改善傳統耗時、費工、高成本的回收方式，有效降低81％回收成本，而降低的成本回饋給回收廢食用油的店家，等於是以廢食用油換取回饋金，這種大幅改善傳統回收的方式，也減少回收運輸之里程，一併降低碳排放量。

台南市政府表示，美食結合環保是黃偉哲市長的重要政策，除了這次的台灣燈會美食市集，台南有21處公有零售市場也已設置智能廢食用油回收機台。這次台灣燈會各地遊客到台南賞花燈、品美食之餘，不少人被造型特殊的智能廢食用油回收機吸引而一探究竟時，已達到環保教育效果，也進一步展現台南在推動環保工作的理念與成果。

台灣燈會安平燈區及高鐵燈區展出至3月10日。另外，後壁區的台灣國際蘭展及歸仁區大台南會展中心的世界蘭展也同步展出到3月10日，歡迎國內外遊客來台南「白天賞蘭花，晚上賞燈花」。