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歡慶400品味臺南！巷口拌麵以「厚／麻」雙滋味　詮釋臺南在地人情味

▲▼巷口拌麵,家樂福,台南,期間限定,麻醬麵,ITI風味評鑑大賞。（圖／業者提供）

▲家樂福年度新品特選統一企業的「巷口拌麵」作為臺南指標性麵品，一同歡慶臺南400週年。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

作為「美食之都」的台南，今年迎來400週年，為慶賀這百年歷史古都的榮耀與喜悅，統一企業親身力挺家樂福「臺南400美食巡禮」主題活動，以經典麵品、非油炸麵新品，展現臺南匠心獨具且富含在地情懷的美味「麵」貌，為消費者帶來豐富的台南風味饗宴。

▲▼巷口拌麵,家樂福,台南,期間限定,麻醬麵,ITI風味評鑑大賞。（圖／業者提供）

臺南不只是「全糖市」，更是「國民麵城」！

統一企業作為「美食之都」台南的在地企業，以經典傳統的台南味為底蘊，催生出「統一麵」、「科學麵」、「來一客」、「滿漢大餐」等耳熟能詳的經典麵品，赢得無數專業評鑑的肯定與廣大消費者的喜愛。每一碗、每一口都彷彿帶著濃濃的家鄉味道，勾起大家對於臺南美食的那一抹深刻記憶。

自2022年起，統一企業更投入心力以更健康、更切合消費者品質需求的「非油炸製麵」工法，融合台南在地小吃特色推出多款「非油炸麵」新品：「巷口拌麵」、「小時光麵館」等，以多樣新「麵」貌陪伴著每個人的無數生活片刻。

▲▼巷口拌麵,家樂福,台南,期間限定,麻醬麵,ITI風味評鑑大賞。（圖／業者提供）

臺南美食巡禮指定麵品，巷口拌麵厚／麻滋味，體現臺南細膩人情味

此次家樂福量販、超市推出臺南400週年主題活動「臺南美食巡禮」，特選家樂福年度新品──「巷口拌麵」作為臺南指標性麵品，主要原因在於「巷口拌麵」有著與「臺南」三大共通之處：不經油炸、保留麵體原生純粹的「非油炸麵身」，並以「厚」、「麻」雙滋味為主打特色，充分展現臺南在地的「純粹」、「厚」、「麻」風情。

此三大特色體現了製麵製醬的用心和創新，不只甫上市即為巷口拌麵摘下「2023年ITI風味評鑑大賞」的雙星榮耀，也成為此次臺南400美食巡禮的重點麵品，是對巷口拌麵製麵工藝的一大肯定。

▲▼巷口拌麵,家樂福,台南,期間限定,麻醬麵,ITI風味評鑑大賞。（圖／業者提供）

以非油炸麵體，體現臺南的「純粹」

巷口拌麵在製程上採用「非油炸麵」技術，以熱風乾燥取代傳統油炸製程、以熱風導流技術與日本進口九段式乾燥機最佳化掌控麵體含水率、再模擬製麵老師傅的九大製麵工藝，讓麵條彷如職人慢工日曬、手揉、現煮的原生口感。只需四分鐘即可方便上桌，讓消費者感受清爽少負擔、低油不易軟爛、猶如現煮的Q彈口感。

香辣厚麻醬的濃厚醬香，展現臺南的濃「厚」人情味

一碗巷口樸實而濃郁的「麻醬麵」是每個人記憶中最經典的「那一味」，而臺南作為全台最大芝麻產地，「芝麻香」更是台南的代表「醬香」。巷口拌麵延續這股經典味並在風味上再進化，特選飽滿芝麻與花生，遵循古法慢火焙炒、多重研磨等繁複工序，淬鍊出濃郁醇厚的芝麻與花生醬香，雙醬混和散發濃「厚」且多層次的香氣與滋味，猶如每訪臺南時感受到的在地人情味，韻味濃厚而深遠。

▲▼巷口拌麵,家樂福,台南,期間限定,麻醬麵,ITI風味評鑑大賞。（圖／業者提供）

紅油椒麻的鮮麻帶勁，描繪出心頭的那一陣酥「麻」，讓人回味無窮

紅油椒麻的鮮麻感則像是刻劃在心裡，那一抹對臺南盛情的感動酥「麻」。獨特川式辣子椒香紅油尤其特別，主打看得見也吃得到辣椒籽，結合青紅花椒的香酥麻感、椒味鮮香，加入整條細磨成粉的子彈椒疊加多層次辣味，再融合經典紅蔥油作為隱味，透過冷油靜置3天熟成製程，完整保留雙椒的鮮香與酥麻，入口酥麻帶勁、獨具一格。根據自身嗜辣程度進行適量調味，可淺可深、可清爽可濃烈，猶如感受到台南人那股單純卻不簡單的澎湃盛情，因感動而在心口揚起的陣陣酥「麻」感。

經典臺南味，喚醒記憶中那一抹道地臺南印象

臺南的豐沛人文與農物產在歷經400年的交流融合，蛻變出新風貌。透過此次獨具臺南風味的美食巡禮，用味蕾回首這個百年城市，也同時展現在地麵食新樣貌、為下個百年注入新活力。在品味臺南美食的同時，也玩味臺南的風土情懷與趣味。

此次家樂福推出系列主題活動，於即日起～3/12限時開跑，邀請把握機會前往至全台家樂福量販店、超市共同感受臺南400的美味與風華。

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