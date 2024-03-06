小六童被嗆「寶可夢機台」抓得爛　繞背美工刀架脖割傷同學嘴唇

▲寶可夢機台示意圖。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本寶可夢（Pokémon）風靡全台，機台甚至連超商都進駐，是大人小孩搶著排隊遊玩的抓寶對戰遊戲。沒想到，台東一名就讀國小六年級的男童小黎（化名），因遊玩寶可夢機台被同學小樂（化名）嘲笑技術差，竟持美工刀劃傷對方的嘴唇，引起家長、校方及網友關注。

據了解，小黎與小樂等幾名同學，2月29日放學後在超商等待家長接送時，一起遊玩寶可夢機台。期間，小樂抓怪順利並獲得稀有寶可夢，當場向小黎炫耀並嘲諷對方技術差，抓不到好的寶可夢。

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隔日，小樂與朋友在教室討論前一天的遊玩過程，小黎認為對方又在嘲諷，便持美工刀從後方架住小樂作勢攻擊。兩人扭打下，小樂嘴唇被劃出2.5公分的傷口。

校方得知後，立刻約談雙方家長到校，談完後和解。校方除了呼籲之外，也因此事件而禁止學生帶美工刀到校，必須由老師統一向學務處申請，再讓學生依序領取使用。

▲小樂的嘴唇被劃出2.5公分的刀傷。（圖／翻攝陳允萍臉書）



小樂媽媽向台灣司法通譯協會創辦人陳允萍陳情表示，孩子本來在打鬧，但小黎不知道為何從後方持美工刀架在小樂的脖子上。小樂一掙扎，刀就劃出2公分多的傷口，「我很擔心，就差那麼一下，他的喉嚨就會被割斷，而不是割到嘴巴」。

小樂媽媽表示，現在社會資訊發達，不清楚孩子從哪學來這種歹徒在殺人的姿势，「這種威脅人的方式，我看電動玩具上也不少。媽媽真心希望每一个家長都要注意小孩子。看看他們平常都在看什麼玩什麼，像這樣子有一個不小心可能就會造成不可挽回的後果」。

「真的會有不良的影響」，陳允萍表示，希望家長多關心孩子，不要讓孩子看到暴力的影片、電玩等，「再說，小孩子會這樣學壞的，家長及師長有很大的責任」。