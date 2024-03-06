獨／中柱貫穿腳踝！87歲嬤噴滿地血　醫曝搶命關鍵：驚險過2關卡

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區上月中旬發生一起恐怖車禍，一名陳姓阿嬤騎乘機車撞上路邊的男騎士，而機車中柱瞬間插中阿嬤的右腳腳踝並貫穿，導致部分肌腱斷裂、腳踝骨折。救護人員趕抵現場時，當下即判斷移除中柱，避免送醫過程中衍生不必要的創傷，而阿嬤也非常幸運，傷口沒有傷及血管，沒有釀成出血性休克、也逃過截肢風險，醫師驚呼：「已是不幸中的大幸！」

▲中柱貫穿阿嬤的腳踝，消防人員當下立即判斷移除中柱，將阿嬤送醫搶救。（圖／ETtoday資料照）

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這起事故發生在2月17日上午8點42分，警消獲報，三民區鼎山街發生2部機車車禍，其中一名87歲女騎士身體多處擦傷，右腳腳踝生生遭中柱貫穿，流了滿地血。消防局派遣2車6人前往救援，所幸陳姓阿嬤意識清醒，由救護人員處置後送往高雄榮總急救。

▲阿嬤腳裸有大面積撕裂傷，深可見跟腱、腓腸肌腱。（圖／記者許宥孺攝）

陳姓阿嬤被送往醫院時，右腳腳跟傷口深可見骨，讓醫護人員都很不忍心。收治病例的高雄榮總骨科部骨折創傷科主任林楷城表示，陳姓阿嬤獨居在外，當日自行騎車外出購買日用品，疑似身體不適突然昏厥，撞上路邊騎士後倒下後，很不巧的，中柱貫穿她的右腳。

林楷城醫師大讚消防隊員判斷很精準，因為中柱是汙染性極高的物質，夾雜著灰塵泥土，當下消防隊員評估阿嬤的狀況後，現場立即替阿嬤移除中柱，才不致於在送醫過程中產生進一步創傷，是很重要的判斷。

▲高雄榮總骨科部骨折創傷科主任林楷城。（圖／記者許宥孺攝）

阿嬤被送往急診室後，院方發現阿嬤有很大的撕裂傷，替阿嬤做傷口診治、X光檢查，發現中柱從跟腱和骨頭中間穿出，有部分肌腱斷裂，骨頭也被中柱給刺斷，加上阿嬤骨質疏鬆，腳踝也有骨折。

院方當日傍晚立即安排阿嬤進開刀房，手術替她清理傷口，並和家屬討論後，先用外固定支架固定傷骨。林楷城指出，阿嬤平日在外院洗腎，身體營養不好，體重不到40公斤，完全是皮包骨、紙片人，洗腎患者一旦發生感染就有截肢疑慮。

▲中柱插進阿嬤的跟腱。（圖／記者許宥孺攝）

▲阿嬤已是不幸中的大幸，插一點中柱就插進血管，恐導致失血過多、面臨截肢。（圖／記者許宥孺攝）

「阿嬤已是不幸中的大幸！」林楷城說，外傷患者可能在第一現場接觸的不乾淨的物質，除去汙染源已是不太容易，像阿嬤這種傷口，沒有感染已經很幸運，醫學上統計，感染機率會超過五成；此外，若是被尖銳物品貫穿傷及血管，現場恐就會出現出血性休克狀況，有些患者送醫後發現血管斷裂，也有面臨截肢風險。

林楷城樂觀看待阿嬤傷勢，他指出，大出血就會危及生命，但阿嬤很幸運地過了這一關，進到開刀房檢查時，阿嬤的血管也沒有受到嚴重損傷，「這兩關大關卡都過了，相信她會很順利康復出院」。接下來阿嬤要完全度過傷口感染疑慮階段，可能還有1、2個月風險，就要看阿嬤的傷口照護、免疫力是否能抵禦細菌，預計恢復期是3個月至半年。

▲阿嬤對自己的病況很樂觀。（圖／記者許宥孺攝）

林楷城說，很不捨阿嬤高齡87歲還受這樣的傷，不過阿嬤對自己的狀況是很樂觀，每天都喊著要回家，有這樣的積極心態，應是有很大機會復原。由於主要照護者孫女是一般上班族，對於要請假照護有難度，因此院方已啟動社會資源，讓阿嬤能獲得完好的照顧。