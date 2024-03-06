快訊／北市府洽公區淪毒品交易所　女科員販毒「監視器全拍下」

▲台北市府員工涉嫌在民眾洽公區域公然交易大麻遭拘捕。（示意圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市政府社會局劉姓女科員，涉嫌販賣二級毒品大麻，被檢警鎖定追查，赫然發現劉女竟然光明正大約買家到市府內，在開放民眾洽公的地點交易，專案小組懷疑劉女的周姓男友是毒品來源，6日持法院核發搜索票，前往2人住處，以及劉女的辦公室座位區進行搜索並拘捕到案，現場查扣大麻與吸食器將送化驗。

據了解，全案起因於台北市警大安分局，日前在執行臨檢盤查勤務時，意外在1名男子車上發現大麻，男子坦承才剛買來沒多久就被查獲，警方溯源查出，販毒的是在市府任職的社會局劉姓女科員。

警方除將查獲男子依持有毒品移送法辦外，並報請檢察官指揮後續偵辦，為確認先前查獲的持毒男子說法，先明查暗訪，確認毒品交易的聯絡方式屬劉女所有，交易地點的確就在市府大樓內的民眾洽公區域，整個過程都被監視器清楚拍下來，專案小組對劉女的大膽行徑也感到不可思議。

大安分局幹員6日持搜索票與拘票，前往將正要出門上班的劉女攔下，搜索劉女住處以及在市府內的辦公座位，另外同步在劉女的周姓男友住處找到數量尚待確認的大麻與疑似吸食器具，全案朝持有販賣二級毒品等罪嫌偵辦中。