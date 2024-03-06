快訊／蔣萬安遇「大麻煩」！社會局1科員在市府販毒　北市證實了

▲台北市政府市政大樓。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府公務員販毒遭逮，外傳台北市地檢署指揮台北市大安警分局發現有人在網路上販賣大麻，6日兵分多路出擊，懷疑有一位社會局女科員罪嫌重大，在市府門口公然交易毒品，並緊急搜索辦公室、住家，並從男友住處搜出毒品。據了解，該名女科員為社會局老人福利科，台北市政府證實此案，並表示配合司法調查，勿枉勿縱。

而台北市社會局長姚淑文也回應，關於本案，是為同仁私下涉法行為，基於偵查不公開，全力配合司法調查，毋枉毋縱。