行政院研擬勞動節全國放假　全教總：遲來的正義「應儘速宣布」

▲行政院長陳建仁允諾研擬勞動節全國一致放假。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

軍公教人員是否可放五一勞動節，行政院長陳建仁昨在立院答詢時允諾研擬「全國一致」。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今表示，「五一國定假」是遲來的正義，肯定行政院終於聽進民間長期以來的訴求，呼籲政府勿再拖延，應儘速宣布五一勞動節為國定假日。

侯俊良指出，五一勞動節是象徵世界各國勞動者團結、彰顯勞動神聖價值的節日，教師做為勞動者，在勞動節這天卻被排除在外，不能和全國勞工一起放假。2019年，全教總首次召開記者會提出「五一國定假」訴求，當時即獲得多位朝野立法委員的支持，各業工會亦表達認同，自該年度起，年年成為五一勞工遊行的主要訴求。

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侯俊良說，全教總倡議後，引發社會輿論熱烈討論，親子無法同步放假、公務機關和民間單位一國兩制等各種擾民與不便的聲浪湧現。但歷經多年推動，去年全教總在五一勞動節當天，再次召開記者會，向執政最後一年的蔡政府喊話，可惜內政部仍未有實際動作，錯失改革時機。

全教總表示，感謝曾為五一國定假發聲的朝野立委，期待全國勞動者能早日共同紀念五一勞動節，讓台灣的勞動人權向前邁進，跟上世界的腳步。