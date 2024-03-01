超扯畫面曝！宜蘭2女「Chill漫步快車道聊天」還闖紅燈　車輛急閃

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭2女子26日在宜蘭市舊城南路不僅橫越馬路，還走在快車道內側，還無視路口是紅燈邊走邊聊天，左轉橫越路口還與綠燈方向的車輛擦肩而過，行徑被PO網，網友直呼：「相當危險，太誇張」、「難以置信，用身體捍衛他的路權，勇者」。宜蘭分局表示，2女子已違反道路交通管理條例，依法可罰500元罰鍰。

▲▼宜蘭2女子（箭頭所指）26日在宜蘭市舊城南路橫越馬路走在快車道內側，還無視路口是紅燈繼續直走，左轉橫越路口還與綠燈方向的車輛擦肩而過。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭一名戴鴨舌帽紮馬尾，扶著拄拐杖的2名姓性長輩，26日被目擊走在宜蘭市舊城南路內側車道側邊，不僅邊走邊聊，還無視路口是紅燈，繼續直走左轉橫越路口時，與綠燈方向的車輛擦肩而過。網說：「誰家的長輩，請奉勸一下，走路要遵守路權，不要任意亂走，無視路上的車，紅燈也照闖，好像路是自己家的一樣，非常危險。」、「難以置信，用身體捍衛他的路權，勇者」、「請遵守道路線上規則可以嗎…不要再給社會惹麻煩了」、「我到底看到什麼？逛街？」。

對於2人的行徑，宜蘭分局表示依據道路交通安全規則第133條規定，行人應在劃設之人行道行走，在未劃設人行道之道路，應靠邊行走。違者可依道路交通管理處罰條例第78條，處新臺幣500百元罰鍰。分局在此呼籲，行人於道路上行走應依規定使用行人設施或靠邊行走，以維交通安全。