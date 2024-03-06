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大陸 大陸焦點 特派現場

預告中國要「習慣」過緊日子　大陸財政部長：集中財力辦大事

▲▼中國大陸財長藍佛安。（圖／翻攝北京日報）

▲中國大陸財長藍佛安。（圖／翻攝北京日報）

記者鄭思楠／綜合報導

在經濟復蘇不及預期和國際關係緊張的情形下，大陸仍然把今年的國內生產總值（GDP）增長目標定在「5%左右」。總理李強表明，今後幾年會發行超長期特別國債，「各級政府要習慣過緊日子。」對此，大陸財政部長藍佛安表示，各級政府都要帶頭落實，勤儉辦一切事業，集中財力辦大事。

大陸十四屆全國人大二次會議3月6日（星期三）下午3時舉行記者會，大陸財政部長藍佛安回應相關問題時表示，黨政機關過緊日子是黨中央的明確要求，各級政府都要帶頭落實，勤儉辦一切事業。俗話說，精打細算才能油鹽不斷，黨政機關少花一分錢，民生事業就可以多安排一分錢。當然，黨政機關過緊日子不是摀緊錢包不花錢，而是該花的花，該省的省，做到大錢大方，小錢小氣，集中財力辦大事。

他提到，近年來，財政部門嚴格落實過緊日子的要求，總結起來主要是以下三個面向，一是努力降低行政運作成本，加大民生保障的力道。2023年，中央本級三公經費支出預算比疫情前的2019年下降了20%，同期財政民生支出維持較快成長。2023年，各級財政用於教育等重點民生領域的支出比2019年增加了25.5%。

藍佛安稱，二是合力安排中央部門的支出，增加對地方轉移支付，在實際保障部門履職的基礎上，中央部門帶頭過緊日子，2020年-2022年，中央部門支出連續負增長，2023年也只略增了0.8%，把節約下來的錢用來支持地方保障民生，促進發展。2019年-2023年，中央對地方轉移支付從7.44兆元（人民幣，下同）增加到10.29兆元，首次超過10兆元，成長了38%。

他最後強調，第三是嚴格控制一般性支出，保障國家重大戰略任務實施，例如2018-2023年，全國財政科技支出從8,327億元成長到1,0823億元，成長了30%。2024年中央本級科技支出持續加力，成長率達10%，較好支持科技自立自強。今年的政府工作報告再次強調各級政府要習慣過緊日子，進一步凸顯了這不是一時之需，而是長久之計。

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