今起開放滿半歲者打公費流感疫苗　「5要6不」預防新A流　

▲長者接種流感疫苗情形。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

常見流感分為A流與B流，而新型A型流感與前兩者大不同：南投縣衛生局指出，新A流傳染途徑主要經動物傳人，大多數病例潛伏期在1至10日之間，呼籲民眾勿將新A流當作流感症狀而延誤就醫時間，錯過黃金治療期，並謹記「5要6不」口訣，預防新型A型流感。

縣府衛生局表示，依據衛福部疾病管制署統計資料顯示，目前國內流感及新冠肺炎等呼吸道感染疫情均呈上升趨勢，尤其剛過完元宵節，民眾群聚機會多、感染風險增加，預估至3月初將有一波感染流行期；局長陳南松另提醒，新A流感染早期會出現頭痛、發燒、咳嗽及呼吸短促等急性呼吸道感染症狀，症狀嚴重者有可能進展為嚴重肺炎，併發急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克及多重器官衰竭而死亡，因主要途徑為動物傳人，禽畜業者防護須留心。

▲南投縣衛生局2月間於禽場衛教情形。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局表示，新A流預防「5要」為禽肉及蛋「要」熟食、「要」以肥皂澈底洗手、有症狀「要」戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者「要」接種最新疫苗、「要」均衡飲食及適當運動；「6不」：「不」生食禽鳥蛋類或製品、「不」走私及購買來路不明禽鳥肉品、「不」接觸或餵食候鳥及禽鳥、「不」野放及隨意丟棄禽鳥、「不」將飼養禽鳥與其他禽畜混居、「不」去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

▲南投縣衛生局提醒今日起開放滿6個月以上民眾接種流感疫苗。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局強調，民眾應留意自身健康狀況，如有不適應儘速就醫，並告知醫師旅遊及接觸史，保護自己以及身邊的家人朋友，並儘速接種流感疫苗與新冠XBB疫苗，持續落實手部清潔消毒、咳嗽戴口罩等衛生好習慣；自今日起則開放滿6個月以上民眾接種公費流感疫苗，全縣共13鄉鎮衛生所提供接種服務（名冊請詳見：https://reurl.cc/lg4O8E），疫苗廠牌依當日公告為主，若有相關疑問可至衛福部網站查詢（https://www.cdc.gov.tw/），或洽南投縣防疫專線049-2220904。