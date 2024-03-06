男改槍傍身睡夢中遭緝　南警起獲槍彈展現肅槍成果

▲台南市警二分局偵查隊持搜索票出擊，前往善化區查緝吳嫌，在其毫無戒心應門之際攻入緝獲，起獲改造手槍、彈匣、子彈等物，全案依槍砲罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局偵查隊偵辦毒品案件溯源中獲報，40歲吳姓男子非法改造持有槍彈傍身，案經員警歷經1個多月偵查，於5日持搜索票出擊，前往善化區吳嫌租屋處趁其昏睡中神智迷糊之際，以其車輛擋住他車通行為由敲門，在其毫無戒心應門之際攻入緝獲，起獲改造手槍、彈匣、子彈等物，全案依槍砲罪嫌送辦。

二分局員警調查發現，吳嫌籍設新化地區，為掩飾改造槍彈之犯行，還刻意跑到善化區租居躲藏以躲避警方追查。也在員警獲知其犯行後，持續運用各項科技偵查及分析比對，經過1個多月之努力釐清鎖定其真實身分、交友動態及租屋藏身處。在5日一早7時許埋伏其公寓住處周邊，並以其車輛擋住他人車庫出入為由來敲門，也讓其毫無防備之下，睡眼惺忪開門而立即遭警控制配合調查。

員警搜索後，陸續在其屋內起獲改造手槍1枝、彈匣2個、子彈11顆、空包彈17顆、彈頭1個及改造鑽頭器具等證物，並調查獲知其係自網站（淘寶網）訂買相關模型槍彈後，自行鑽改槍管等而非法持有槍械，（員警也對其無故改造槍彈持有之說詞原因存疑，其稱興趣好玩），除全案調查後將陳嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦，並將持續溯源追查槍彈來源及用途。

市警二分局表示，員警獲報非法槍彈之線索，鍥而不捨釐清鎖定犯嫌動向，進而破獲槍彈案，也在全國安居專案大掃蕩中，展現台南員警「肅槍」偵破能量，建構營造台南是最安全幸福之宜居城市！