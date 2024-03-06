速食店「牽絲起司咔滋餅」出新口味了！　臘腸、明太子尬爆量起司要吃

▲牽絲起司咔滋餅推出2款新口味了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！人氣速食店「必勝客」每10秒賣出1份的「起司咔滋餅」推出全新2口味選擇了，有經典美式的「墨西哥辣腸」、濃郁海味的「明太子四重起司」，每一口都能吃到咔滋餅皮及會牽絲的爆量起司，再搭配滿滿餡料，滿足爆表，即日起正式開賣，還有限時2周單點嚐鮮價優惠等吃。

▲▼起司咔滋餅吃得到牽絲起司搭配滿滿餡料。

必勝客人氣起司咔滋餅推出新口味了，首推「墨西哥辣腸」，是選用多汁脆口德國香腸搭配帶有煙燻味的培根片，口感紮實好吃，再撒滿莫札瑞拉起司結合香辣墨西哥辣椒，愈吃愈涮嘴，另一款「明太子四重起司」則是在內餡中放進海味十足的明太子醬結合4重香濃起司，包括莫札瑞拉起司、珍珠起司、芝心起司，以及加入帕瑪森起司的餅皮，內餡還吃得到鹹香薯金幣，濃郁爆表，即日起於全門市開吃，為歡慶新品上市，至3月25日前起司咔滋餅皆可享平日外帶嚐鮮價單點99元優惠。

▲漢堡王最新4款海洋燒蝦堡開吃。

另，漢堡王也推出全新「4款海洋燒蝦堡」，通通吃得到遠洋真蝦佐秘製辛香乾燒醬，口感微辛微辣，再堆疊當季番茄、爽脆生菜、香甜美乃滋等料，有真蝦分別搭配澳洲進口火烤牛肉排、3倍厚切爆汁安格斯牛肉的「海洋燒蝦華堡」、「海洋燒蝦安格斯牛肉堡」，以及吃得到雙倍海味的「海洋燒蝦雙鱈魚堡」、「海洋燒蝦海老堡」，分別放了雙層阿拉斯加鱈魚排、進口Q彈香酥蝦排，通通罪惡到不行，即日起至5月6日於全門市開吃。