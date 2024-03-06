　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

草莓肉鬆尬古早味蔥蛋必吃！　超商最新「3款冷藏三明治」開賣了

▲▼全家X沈早俱樂部開賣3款聯名三明治。（圖／業者提供）

▲超商最新3款聯名三明治開吃了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

超商早餐又有新選擇了！有超商強勢攜手YouTuber陪沈團的沈自創品牌「沈早俱樂部」推出3款聯名三明治，不僅有起司芥末蛋沙拉口味，還有復刻早餐店隱藏菜單的草莓肉鬆蛋三明治，通通超欠吃，即日起於全門市上市。

「全家X沈早俱樂部」聯手推出3款冷藏三明治，首推復刻早餐店隱藏版菜單的「草莓肉鬆蛋三明治」，把草莓果醬結合肉鬆搭配古早味烤蔥蛋，打造多層次鹹甜滋味，大口咬下超滿足，再來必吃「起司芥末蛋沙拉三明治」，嗆辣清爽芥末雞蛋沙拉結合鹹香起司片，搭配咖啡喝最適合不過，最後還有以酸甜草莓果醬搭配鹹甜海鹽乳酪的「草莓海鹽乳酪三明治」，即日起於全門市開賣，售價39元起。

▲▼7-11霜淇淋門市將在3月6日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」。（圖／7-11提供）

▲7-11推出最新連珍芋香牛奶霜淇淋。

另，霜淇淋控則不能放過7-11推出的最新「連珍芋香牛奶霜淇淋」，選用大甲旬味食材檳榔芋結合基隆在地百年老店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導，打造出口感厚實、香氣濃郁的芋香牛奶霜淇淋，每支售價49元，即日起於霜淇淋門市陸續更新上市。

為慶祝新品上市，3月6日至4月2日期間之周五、六、日，只要憑icash2.0或icash PAY支付即可享「「霜淇淋第2支半價」優惠；3月12日至3月14日逢白色情人節再加碼「霜淇淋買1送1」，且不限支付工具。

【你可能也想看】

►大薯、冰炫風只要1元！　麥當勞「6大夯品加1元多1件」限時開吃了
►49元爽吃漢堡+飲料！速食店「超殺優惠券」快收　還有點心免費吃
►只賣28天！麥當勞「15層無敵大麥克」回來了　加碼吃香雞大麥克

ET快訊
人妻找男公關歡唱　老公闖入反遭捅破心臟慘死
主管露鳥問「用嘴還是手」：我有辦法幫妳轉正職
全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝
不抽菸少煮菜！女「咳一個多月」　已是肺癌末期
獨／統促男黑歷史曝！　上次也在錢櫃打人
4寶媽網紅「疑離婚」　突PO單身宣言
小彬彬錄影聊跨國戀「2天後離婚」　幕後人員錯愕：都還沒播
快訊／台股超派！站上19500新高　台積電翻紅帶頭衝
寇乃馨演講痛哭當年遭悔婚　當事人不忍跳出來反擊
LIVE／混戰影片曝！修杰楷王柏傑與竹聯幫互毆　掛號費飆漲最

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

速食店「牽絲起司咔滋餅」出新口味了！　臘腸、明太子尬爆量起司要吃

草莓肉鬆尬古早味蔥蛋必吃！　超商最新「3款冷藏三明治」開賣了

【廣編】JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列「遊走巴塞隆納」　用大師眼光詮釋藝術饗宴

開放寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」今天限定搶

限時5天！超商「4大咖啡飲品優惠」一次看　特大杯美式只要36元

國際級「美妝專家」大Ｋ、戴維司　攜超殺優惠降臨東森Channel 5直播

快收藏！第6款寶可夢紀念球悠遊卡3／6起開賣　富江3D立體卡眼睛會發綠光

只賣2周！　超吸睛「籃球大比薩、金牌小比薩」開吃了

限時買1送1爽喝！超商思樂冰首推「櫻花玫瑰口味」　還有限定櫻花杯

58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

速食店「牽絲起司咔滋餅」出新口味了！　臘腸、明太子尬爆量起司要吃

草莓肉鬆尬古早味蔥蛋必吃！　超商最新「3款冷藏三明治」開賣了

【廣編】JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列「遊走巴塞隆納」　用大師眼光詮釋藝術饗宴

開放寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」今天限定搶

限時5天！超商「4大咖啡飲品優惠」一次看　特大杯美式只要36元

國際級「美妝專家」大Ｋ、戴維司　攜超殺優惠降臨東森Channel 5直播

快收藏！第6款寶可夢紀念球悠遊卡3／6起開賣　富江3D立體卡眼睛會發綠光

只賣2周！　超吸睛「籃球大比薩、金牌小比薩」開吃了

限時買1送1爽喝！超商思樂冰首推「櫻花玫瑰口味」　還有限定櫻花杯

58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

醫示警：腸病毒要開始流行了！「有學校停課」　小心重症5徵兆

FB當機…演藝圈「以為要失業」集體崩潰！　她嚇瘋：整個人瞬間清醒

家中藏百萬元紅包+滿滿洋酒　前高市建管副處長涉貪最新判決曝

「竹北8坪套房2萬」女OL罵貪心　比台北還貴！網傻：房東還不給租

丁學文／全球股市能爬得比天高？　科技發展非唯一變數

台積電以外最重要企業！　謝金河點名「聯發科今年當令」

緯軟去年每股賺8.49元　擬配息5元、殖利率3.41%

路邊撞見「四臣湯」忍不住笑了　一查Google震驚：老闆有文化

桃園社區暗夜下磁磚雨害2車變肉砧！　幸無人受傷、桃警封鎖社區出入口

泰王次子為奪儲離婚！美媒直擊嬌妻「手提垃圾袋」低調搬離愛巢

白貓乖乖仰躺洗菜籃沖澡　宛如白斬雞！媽：1斤350

消費熱門新聞

限時5天！超商特大杯美式只要36元

超商美式、拿鐵買6送6今天限定搶

超商最新「芋頭牛奶霜淇淋」限時買1送1

超商限時開賣2款咖啡飲品！加了草莓果肉、玫瑰果凍

超商「6款抹茶甜點、飲品」一次吃

摩斯推披薩熱狗堡！新品一次看

全聯60元便當「黃金厚厚雞排」回歸！

超商最新「3款冷藏三明治」開賣了

58歲男藝人從「走路像窒息」到逆襲成中年潮叔

快收藏！第6款寶可夢紀念球悠遊卡3/6起開賣

只有今天！超商咖啡買1送1爽喝

愛爾麗國際醫療集團　慨捐特搜裝備器材

限時5天！超商「6大咖啡飲品優惠」爽喝

麥當勞「5大優惠券」本周限定吃！

更多熱門

相關新聞

壽司郎xGawr Gura冷水瓶今日開賣

壽司郎xGawr Gura冷水瓶今日開賣

台灣壽司郎上個月宣布與知名虛擬偶像事務所hololive production合作，推出Gawr Gura（網路暱稱鯊鯊）聯名周邊商品，第二波的冷水瓶今日開賣，限量1萬2000個，其中有10%機率抽中隱藏版燙金簽名款。

3款巨峰葡萄手搖杯開喝了！

3款巨峰葡萄手搖杯開喝了！

珍珠鮮奶茶今天爽喝買1送1！

珍珠鮮奶茶今天爽喝買1送1！

超商美式、拿鐵買6送6今天限定搶

超商美式、拿鐵買6送6今天限定搶

漢神巨蛋宣布初魚鐵板燒進駐

漢神巨蛋宣布初魚鐵板燒進駐

關鍵字：

美食情報美食雲全家沈早俱樂部7-11早餐

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

快訊／王柏傑發文首回應！

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面