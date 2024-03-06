草莓肉鬆尬古早味蔥蛋必吃！　超商最新「3款冷藏三明治」開賣了

▲超商最新3款聯名三明治開吃了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

超商早餐又有新選擇了！有超商強勢攜手YouTuber陪沈團的沈自創品牌「沈早俱樂部」推出3款聯名三明治，不僅有起司芥末蛋沙拉口味，還有復刻早餐店隱藏菜單的草莓肉鬆蛋三明治，通通超欠吃，即日起於全門市上市。

「全家X沈早俱樂部」聯手推出3款冷藏三明治，首推復刻早餐店隱藏版菜單的「草莓肉鬆蛋三明治」，把草莓果醬結合肉鬆搭配古早味烤蔥蛋，打造多層次鹹甜滋味，大口咬下超滿足，再來必吃「起司芥末蛋沙拉三明治」，嗆辣清爽芥末雞蛋沙拉結合鹹香起司片，搭配咖啡喝最適合不過，最後還有以酸甜草莓果醬搭配鹹甜海鹽乳酪的「草莓海鹽乳酪三明治」，即日起於全門市開賣，售價39元起。

▲7-11推出最新連珍芋香牛奶霜淇淋。

另，霜淇淋控則不能放過7-11推出的最新「連珍芋香牛奶霜淇淋」，選用大甲旬味食材檳榔芋結合基隆在地百年老店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導，打造出口感厚實、香氣濃郁的芋香牛奶霜淇淋，每支售價49元，即日起於霜淇淋門市陸續更新上市。

為慶祝新品上市，3月6日至4月2日期間之周五、六、日，只要憑icash2.0或icash PAY支付即可享「「霜淇淋第2支半價」優惠；3月12日至3月14日逢白色情人節再加碼「霜淇淋買1送1」，且不限支付工具。