陳其邁接連邀國際巨星、黃色小鴨　年輕人有感！滿意度達88%

▲黃色小鴨 。（資料照／記者吳奕靖翻攝）



記者陶本和／台北報導

高雄黃色小鴨掀起一陣小鴨旋風，在小鴨離境後，民視新聞委託「山水民意研究公司」進行電話訪問，調查高雄市長陳其邁就任以來的施政表現，有近8成5的高雄市民感到滿意，同時對於高雄接連舉辦大型活動創造的觀光經濟，也有近9成的滿意度；其中，年輕族群對陳其邁的施政表現最有感，30至39歲達九成（90.3%）滿意，其次為18至29歲的88.8%滿意。

回顧高雄近一年的大型活動，除了COLDPLAY、張惠妹、五月天、BLACKPINK、紅髮艾德等國際重量級歌手、樂團到高雄，陳其邁在今年農曆春節期間，成功讓黃色小鴨在睽違10年後再次游回高雄愛河灣，吸引超過900萬國內外遊客來訪。

不過，舉辦活動的過程實在艱辛，好比舉辦冬日遊樂園活動的高雄港16至18號碼頭，以及做為搭配停車需求空間的21號碼頭、碼頭旁大片綠地，都是在短短1個月內日夜趕工下完成。

針對陳其邁就任以來的各項施政表現，民視新聞委託「山水民意研究公司」進行電話訪問，本次民調詢問高雄市民對市府規劃黃色小鴨系列活動的滿意度，結果滿意度達83.4％；另外對於陳其邁就任以來的整體施政表現，也有84.9%的受訪者表示滿意。

進一步分析不同年齡層對陳其邁市長的滿意度，發現以年輕族群對陳其邁市長的施政表現最有感，其中30至39歲有達九成（90.3%）滿意，其次為18至29歲的88.8%滿意。

同時，民眾對於高雄市政府透過演唱會、黃色小鴨展覽、以及國際運動賽事等活動，為高雄吸引大量的觀光人潮以及創造可觀經濟效益，其中感到非常滿意者有42.0%，滿意46.4%，不太滿意有4.9%，非常不滿意2.0%，整體滿意度近9成（88.4%）。

▲黃色小鴨 。（資料照／記者吳奕靖翻攝）



對於黃色小鴨系列活動方面，民調詢問市民對水上運動玩SUP看小鴨、創意鴨造筏賽、以及情人節黃色小鴨KISS跟告別小鴨歡送趴的滿意度，同樣有83.4%的高度滿意成績，其中非常滿意者有31.4%，滿意52%，不太滿意有5.5%，非常不滿意0.8%。

高雄市政府秘書長郭添貴表示，這次黃色小鴨活動圓滿順利，且吸引超過900萬人次來觀賞遊玩，幕後其實要非常感謝市府各局處總動員，市長陳其邁要求的所有環節都落實完成。例如16至18號碼頭原本還是貨櫃堆置的散裝碼頭，市府積極與港務公司協調，迅速完成清理、整地、規劃表演場域，才來得及在小鴨進港時同步啟動冬日遊樂園，廣受年輕父母及小朋友喜愛。

另外，郭添貴指出，陳其邁考量外地遊客一定很多，為了服務開車前來的外地遊客，特別指示要儘速將鄰近的21號碼頭整理成停車場，在活動期間也發揮很大功能；其中也有民眾注意到，在21號碼頭旁邊有一塊超大的美麗草皮綠地，是市府捷運局、工務局、環保局合力在短短一個月內完成綠化，這片佔地4公頃的草皮，當時將台中以南所有的草皮都蒐購到高雄，才打造出後面讓所有來高雄看小鴨的民眾，都有舒適、難忘的甜美記憶。

本次調查由民視新聞委託「山水民意研究公司」進行電話訪問，訪問期間為2月28至29日，對象為高雄市地區18歲以上民眾，有效樣本共1,076人，抽樣方法採市話抽出之電話樣本輔以尾2碼隨機處理，手機則以電信業者核配之手機號頭為分層進行抽樣，並輔以尾5碼隨機處理；民調抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，統計分析依內政部公告資料再進行性別、年齡、地區、及教育程度加權，以符合母體結構。

▼黃色小鴨25日下午離開高雄港灣。（資料照／記者吳世龍攝）

