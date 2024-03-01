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花蓮港3天迎來3艘國際郵輪　4千名遊客走訪太魯閣等知名景點

▲里維拉號（RIVIERA）總噸數達6萬多噸，從香港維多莉亞港帶來1千1百多位英、美籍旅客。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

里維拉號（RIVIERA）總噸數達6萬多噸，從香港維多莉亞港帶來1千1百多位英、美籍旅客。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮作為國內第3大郵輪靠泊港口，花蓮港務分公司預報今年將有13艘國際郵輪帶來世界旅客訪花助商機！從2月29日起連續三天，將連續迎來「里維拉號」、「挪威寶石號」、「水晶合韻輪」共3艘大型國際郵輪停靠花蓮港，預計帶來共4千名以上的歐美及紐澳等國籍旅客，將參訪縣內太魯閣、松園別館、文創園區等知名景點。

▲里維拉號（RIVIERA）總噸數達6萬多噸，從香港維多莉亞港帶來1千1百多位英、美籍旅客。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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挪威寶石號（NOREWGIAN JEWEL）」，總噸數達9萬多噸，帶來2千3百多位歐、美遊客參訪，為3艘中載客數最多的遊輪。

於29日午8點停靠花蓮港的「里維拉號（RIVIERA）」，船身總噸數達6萬多噸，從香港維多莉亞港帶來1千1百多位英、美籍旅客訪花；接著3月1日上午7點左右抵花的「挪威寶石號（NOREWGIAN JEWEL）」，船身總噸數達9萬多噸，更將帶來2千3百多位歐、美遊客參訪，為3艘中載客數最多的遊輪；3月2日上午8點左右靠港的「水晶合韻輪（CRYSTAL SYMPHONY）」，船身總噸數約5萬多噸，將帶來6百多位澳洲、紐西蘭國籍遊客抵花觀光。

▲里維拉號（RIVIERA）總噸數達6萬多噸，從香港維多莉亞港帶來1千1百多位英、美籍旅客。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮觀光大使志工以英文為郵輪旅客提供旅遊諮詢服務，協助介紹縣內觀光景點。

為迎接搭乘高端郵輪的國外遊客，花蓮縣政府觀光處特別協調本縣觀光大使志工，於花蓮港遊客接待處以英文為郵輪旅客提供旅遊諮詢服務，協助介紹縣內觀光景點，讓旅客下船後能前往市區及周遭景點旅遊參觀。

▲里維拉號（RIVIERA）總噸數達6萬多噸，從香港維多莉亞港帶來1千1百多位英、美籍旅客。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

至於郵輪旅客除了參加由船公司提供的花蓮市區、太魯閣等付費套裝遊程外，其他自由行遊客預計會從早上8點以後至下午4點間搭乘接駁巴士或計程車從花蓮港至花蓮市區自行參觀；縣府也已通知金三角商圈及文創園區等周邊店家預做準備，迎接郵輪帶來的自由行遊客至店內採購消費。

▲里維拉號（RIVIERA）總噸數達6萬多噸，從香港維多莉亞港帶來1千1百多位英、美籍旅客。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，花蓮的觀光旅遊，就是一個品牌，在縣長徐榛蔚的帶領下，從2022年起連續兩年被遠見雜誌調查評為「觀光滿意度」全國第一，2023年榮獲今周刊「最佳永續觀光發展獎」，更獲得國際知名旅遊平台Booking.com評為亞洲第一、世界第二的全球最好客城市。

縣府除了與花蓮港務分公司合作爭取國際高端郵輪停靠花蓮港外，也與花蓮縣旅行公會與旅行業者積極推動國際包機直航花蓮，將持續洽談包括與越南、泰國、汶萊、新加坡、馬來西亞、韓國等直航對飛行程，帶來更多國際旅客訪花及留宿，為縣內的食宿行及伴手禮業者帶來更多產值與商機，讓遊客體會花蓮「國際智慧城市，觀光友善花蓮」的永續觀光理念。
 

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