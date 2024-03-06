跑2家店…掏「全新硬幣」都被拒收！眾人驚：是我就收藏

▲原PO貼出零錢照，無奈被拒收。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有民眾拿一把零錢要買東西，被店員拒收，無奈上網表示「我心好累」，結果貼出零錢照片後，眾人紛紛驚呼，勸他別用掉，「這個20元的我很喜歡耶」、「若是我就收藏起來」、「好漂亮想收藏」、「這麼晶亮的20元硬幣我也想收藏。」

原PO在「爆廢1公社」貼照片，說他拿這些20元硬幣去買東西，可跑了兩個地方，都被店員拒收，直呼「我心好累」。不過，許多人留言不捨得花，「這個我都用來收藏欸！不把它當成錢用」、「我有很多，這個很美」、「我都收藏起來。」還有網友笑呼，「新的餒～我可以收啦！」、「很亮耶！保存不錯。」

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事實上，中央銀行的網站有寫明，「莫那魯道20元硬幣」是在2001年7月9日發行，屬於流通幣，由金色外環與銀色內餅組合而成，正面圖案是原住民英雄莫那魯道（賽德克族）肖像，及霧社抗日紀念碑為設計主題；背面則是蘭嶼雅美族（達悟族）特有的拼板舟。

央行也曾透過臉書宣導，20元面額的流通硬幣可以部分取代10元硬幣的生產與流通，進而減少央行鑄幣成本，對於節能減碳也很有幫助，以後店家如果碰到有人使用這款硬幣，大可放心收下。