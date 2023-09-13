　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／司法出手了！查大直民房坍塌元兇...檢廉約談基泰副理+主任

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

▲基泰大直建案施工意外導致鄰棟民宅地基下陷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

基泰大直建案施工不慎，導致鄰房塌陷傾斜，台北地檢署分「他」字案展開調查，連日向市府以及基泰建設等相關單位，調取施工進度資料外，為了鞏固案情，檢察官13日指揮廉政署約談現場承造商福益營造工地主任，以及基泰副理共2人，釐清現場從發生危險到撤離、下陷的過程。

基泰建設在台北市中山區大直街建案7日疑因開挖不慎，導致94巷3弄整排民宅瞬間陷下，1樓幾乎全部沒入地層，警消緊急撤離附近236戶，其中有25戶屬於重災戶，所幸沒有人員傷亡，經市府灌水灌漿補救後，近日陸續開放民眾返回家園收拾物品。

台北市議員接連爆料指出，造成嚴重鄰損的建案起造人基泰建設，承造人福益建設，下包負責連續壁施工的是齊崴營造，監造人則是建築師王德生，施工過程都有委託儀大工程公司進行施工安全的監測。而在事發前44天，還在施作連續壁的時候，儀大監測記錄就已經發現，地面沉陷點、建物沉陷點2項數值屬值、建物傾斜計都分別超過警戒值、行動值，基泰建設卻毫無反應，等連續壁完工，進行開挖工程，結果在塌陷前幾個小時，監測系統警報聲曾響起，事態緊急，卻毫無人員通報。

市議員多次到北檢，控告請辭的基泰董座陳世銘等人涉嫌公共危險、殺人未遂等罪，台北地檢署主動分案展開調查，從11日起，積極透過政風系統並派廉政官員，到市府以及相關公司調取資料，12日晚間更直接請來儀大公司人員協助分析監測數據意義。

為了確認事發前的現場狀況，13日再以證人身分訊問福益營造現場工地主任，以及基泰建設副理，釐清當時現場狀況，以及相關人員通報流程、有無試圖阻止災害發生等細節。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／對基泰第二波假扣押2億「被駁回」　蔣萬安發聲了
買iPhone 15現省1萬！8張神卡　最高回饋27%
周五起變天！　雨區最廣時間點曝
力挺超思遭酸　台農蛋品董座爆：是農業部要我出面
快訊／台灣大開首槍！iPhone 15 「零元帶回家」資費出
高雄港大火！濃煙竄天如黑色巨龍
中秋恐無火車搭！逾9成9台鐵司機員不出勤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄港雜貨船除鏽引發大火！9人驚險逃生　濃煙竄天如黑色巨龍

工人酒駕撞死騎士！願賠700萬　國民法官24小時結案...判囚4年5月

設局假換匯、真強盜！23歲女銀行領現15萬　秒遭噴辣椒水劫走

快訊／司法出手了！查大直民房坍塌元兇...檢廉約談基泰副理+主任

欠國庫150萬被管收！工程老闆慌了...連夜籌70萬換自由

酒駕醉騎士派出所內胡言亂語「還張口咬警」　這下慘了！

快訊／北市南港驚傳搶案！女領15萬走出銀行　秒遭噴辣椒水劫走

雲林翁迷路騎到嘉義　撞堤防邊摔進田！警靠一招找到他

校內頂樓夾層遭侵犯！2女學生悲吐「忘掉比較好」　狼師重判13年

緝毒王查槍建功！情侶檔形跡鬼祟「槍托」露餡　3把槍全繳械

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

高雄港雜貨船除鏽引發大火！9人驚險逃生　濃煙竄天如黑色巨龍

工人酒駕撞死騎士！願賠700萬　國民法官24小時結案...判囚4年5月

設局假換匯、真強盜！23歲女銀行領現15萬　秒遭噴辣椒水劫走

快訊／司法出手了！查大直民房坍塌元兇...檢廉約談基泰副理+主任

欠國庫150萬被管收！工程老闆慌了...連夜籌70萬換自由

酒駕醉騎士派出所內胡言亂語「還張口咬警」　這下慘了！

快訊／北市南港驚傳搶案！女領15萬走出銀行　秒遭噴辣椒水劫走

雲林翁迷路騎到嘉義　撞堤防邊摔進田！警靠一招找到他

校內頂樓夾層遭侵犯！2女學生悲吐「忘掉比較好」　狼師重判13年

緝毒王查槍建功！情侶檔形跡鬼祟「槍托」露餡　3把槍全繳械

蔡培慧爭取經費促食農列車啟動　南投市民開心體驗水果冰DIY

藍白登革熱議題引爭議　王定宇痛批政治口水比病毒還噁心

祖雄求婚3月「領到證書了」！佳娜披白紗登記…笑曝心得：不要離

基泰6個交易日成交量放大5倍　共列8檔注意股

快訊／對基泰第二波假扣押2億「被駁回」　蔣萬安：會繼續和住戶站在一起

嘉義縣交通安全月宣導　建立人本交通觀念及停讓文化

寶獅「新電動跑旅」美翻了　21吋大螢幕、3動力還有V2L供電功能

戶外機能風正夯！BILLABONG聯名叢林圖騰衝浪褲、鳳小岳同款越野跑鞋必收

屏東出現首起登革熱校園群聚　1老師+1實習老師確診緊急監測

IEAT理監事團首度赴加拿大　探索產業合作商機

色情養生館超囂張！探員遭「強拉進消費」　南警不忍了出手搗黃

社會熱門新聞

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

以為熱炒店闆娘趴桌熟睡　鄰居驚見「滿臉血暴斃」

他撿到皮夾送交管理室　遭告侵占6千

重機陽光妹遭砍30刀　家屬：被打才分手

高雄超商驚傳殺人案！　恐怖情人持刀砍殺前女友逃逸

超商女店員遭砍30刀　前男友剛獲釋就下毒手

偷吃房仲！人妻羞喊：第一次就在嘴裡　夫怒告

被警車按喇叭　竟揮槍恐嚇警察

即／北市南港新建工地旁路面下陷　還在整地疑重機具造成

台大醫學生重考占名額　落榜頭怒告求正取

獨／槍擊現場畫面曝！永康男中彈癱椅褲子全染紅

即／北市南港搶案！女領15萬走出銀行被劫

即／撞死17歲少年　海軍女士官長無保請回

更多熱門

相關新聞

基泰翻版？粗暴施工嗆住戶「震壞一起都更」　立委批北市包庇建商

基泰翻版？粗暴施工嗆住戶「震壞一起都更」　立委批北市包庇建商

基泰大直建案因施工出包導致鄰近公寓坍塌下陷。北市府相關規定更被批評讓建商球員兼裁判。而時代力量立委陳椒華13日再踢爆，基泰絕非個案，北市元賀文昌危老都更建案粗暴施工，造成鄰近共18戶受損，住戶陳情1年多未果，竟遭工地回嗆「震壞乾脆一起都更」。她質疑，市府包庇建商且長期漠視鄰損事實，是都更蟑螂和不良建商共犯結構。

綠議員赴監院舉發北市府瀆職

綠議員赴監院舉發北市府瀆職

制衡監督失能　基泰當然出事

制衡監督失能　基泰當然出事

「失職責無旁貸！」　顏若芳預告：下午赴監察院舉發北市府瀆職

「失職責無旁貸！」　顏若芳預告：下午赴監察院舉發北市府瀆職

大直工地塌陷民宅毀！　何時拆？北市府：沒有預定時程

大直工地塌陷民宅毀！　何時拆？北市府：沒有預定時程

關鍵字：

基泰建設陳世銘福益營造王明堂王德生建築師王世堅陳怡君市議員民宅殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

9月下旬「超強運三生肖」

一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　網卻歪樓：衝日本買了

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面