快訊／司法出手了！查大直民房坍塌元兇...檢廉約談基泰副理+主任

▲基泰大直建案施工意外導致鄰棟民宅地基下陷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

基泰大直建案施工不慎，導致鄰房塌陷傾斜，台北地檢署分「他」字案展開調查，連日向市府以及基泰建設等相關單位，調取施工進度資料外，為了鞏固案情，檢察官13日指揮廉政署約談現場承造商福益營造工地主任，以及基泰副理共2人，釐清現場從發生危險到撤離、下陷的過程。

基泰建設在台北市中山區大直街建案7日疑因開挖不慎，導致94巷3弄整排民宅瞬間陷下，1樓幾乎全部沒入地層，警消緊急撤離附近236戶，其中有25戶屬於重災戶，所幸沒有人員傷亡，經市府灌水灌漿補救後，近日陸續開放民眾返回家園收拾物品。

台北市議員接連爆料指出，造成嚴重鄰損的建案起造人基泰建設，承造人福益建設，下包負責連續壁施工的是齊崴營造，監造人則是建築師王德生，施工過程都有委託儀大工程公司進行施工安全的監測。而在事發前44天，還在施作連續壁的時候，儀大監測記錄就已經發現，地面沉陷點、建物沉陷點2項數值屬值、建物傾斜計都分別超過警戒值、行動值，基泰建設卻毫無反應，等連續壁完工，進行開挖工程，結果在塌陷前幾個小時，監測系統警報聲曾響起，事態緊急，卻毫無人員通報。

市議員多次到北檢，控告請辭的基泰董座陳世銘等人涉嫌公共危險、殺人未遂等罪，台北地檢署主動分案展開調查，從11日起，積極透過政風系統並派廉政官員，到市府以及相關公司調取資料，12日晚間更直接請來儀大公司人員協助分析監測數據意義。

為了確認事發前的現場狀況，13日再以證人身分訊問福益營造現場工地主任，以及基泰建設副理，釐清當時現場狀況，以及相關人員通報流程、有無試圖阻止災害發生等細節。