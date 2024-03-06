交友軟體遇到天菜！「開跑車約續攤」她卻心涼了：生氣又難過

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人會用交友軟體認識對象。一名女網友就說，日前在網路上碰到還不錯的對象，聊了2周就約出門聊天，過程中非常愉快，她也覺得對方就是自己心目中的天菜。不過2人約續攤，她看到對方開跑車之後，「心『咚』一下掉到谷底」，頓時覺得難過又生氣，覺得對方和她的想像出現差距。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，前陣子在交友軟體上認識一位30幾歲的男生，聊了2周後約出來見面，原本她沒有抱太大的期待，不過見到面之後發現對方的外表和氣質是她的天菜，感覺是「無印良品系男子」，瞬間覺得心動，吃完飯後也決定搭男方的車去續攤逛街。

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不過走到停車場，她發現對方開的是跑車瞬間心涼了，當下心情五味雜陳，甚至有點生氣和難過，因為對方和她的想像出現差距，「跑車會讓我聯想到注重外在、虛榮、自戀、不會想定下來」，且她自認不是適合跑車的女孩，後續2人聊天頻率也降低，雖然讓她覺得很可惜，但也沒辦法，希望下次可以再遇到聊得來的天菜。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）



文章曝光後，網友紛紛表示「你有點想太多，那些有的沒的都是你自己想像的，根本不是他表現出來讓你覺得的，如果你真的有好感就好好把握，不要讓你自己的內心戲錯過了」、「我覺得不用想太多，見面後回覆時間變長，有可能是他覺得你對他沒興趣，所以不敢多打擾吧」，也有人說「我懂你的心情，如果是我會覺得對方一定很有錢，畢竟自己只是小資女，還是希望找個條件相當的人」。

還有人幫男方說話，「說真的，男人喜歡的東西很少，電動、車、女人、運動，拜託不要用一些偏見剝奪我們僅有的樂趣好嗎？」「平常心面對吧，每個人都有自己的愛好呀」。