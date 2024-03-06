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開學好好玩！下課揪全家人一起看「BBC Earth」開啟科學、自然奧秘探索之旅

▲▼BBC Earth。（圖／BBC Earth提供）

▲開學了！「BBC Earth」在有線電視第18頻道，帶來涵蓋歷史、地理、生科、地科、生物等類別的超多優質節目，用最有趣的方式陪孩子探索這個世界。（圖／BBC Earth提供，下同）

生活中心／綜合報導

年假轉眼就結束，大人開工小朋友們也開學，辛苦一天回到家想好好放鬆，但又想陪伴孩子、也擔心孩子的學習狀況嗎？那就快放下手機別再科技冷漠啦～這個世界好大好好玩！有廣闊壯麗的大自然、豐富的海陸動植物、盛極一時的古文明歷史、異國風土美食等，太多有趣的事情等著我們去發現，現在只要打開電視鎖定有線電視第18頻道「BBC Earth」，就能用最輕鬆有趣的方式陪孩子們一起增廣見聞，全家人一起在家就能出發「環遊全世界」！

千里外的叢林有什麼趣事正在發生？神秘的古文明在歷史上留下了什麼精彩故事？息息相關的生活用品居然是這樣做出來的？這些答案在「BBC Earth」頻道都找得到！全球首屈一指的領導自然科學紀錄片品牌「BBC Earth」，擅長運用巧妙的鏡頭語言和高超的拍攝技術，為觀眾帶來世界各地難得一見的珍貴畫面。在開學季更推出了涵蓋歷史、地理、生科、地科、生物等包羅萬象的優質節目，讓孩子們愛上學習、感受知識的鮮活魅力，快陪著孩子一起來上BBC Earth準備的超精彩課程吧！

挖掘遠古時期的地球科學《大衛艾登堡：侏羅紀海怪》

▲▼開學,電視,BBC Earth,自然,科學,生物,歷史。（圖／BBC Earth提供）

孩子們最愛的恐龍有了驚人的大發現！說到恐龍大多數人想到的，都是課本上兇猛的白堊紀陸地霸主暴龍，但你知道若回溯到侏羅紀，有種恐龍被認為是神話中的海怪原型嗎？牠就是侏羅紀現存已知的最大型頂級掠食者「上龍」，牠不只體型超巨大，甚至還會以魚龍和其他蛇頸龍類為食，可以說是侏羅紀時期的海洋霸主！大衛艾登堡爵士與專家團隊在英國南岸挖出了至今發現最大的完整上龍頭蓋骨，且出土化石的種種初期徵象顯示，牠還可能是全新的上龍物種！

為了挖掘頭蓋骨塵封多年的秘密、為了更加了解這頭迷人的海中巨獸，大衛艾登堡與專家團隊們也無懼危險展開遠征調查！想知道更多關於這隻海中巨獸的故事嗎，那就務必鎖定「BBC Earth」於3月20日週三晚間08:05播出的《大衛艾登堡：侏羅紀海怪》，讓你的恐龍圖鑑再添一筆收藏，不會再只知道暴龍啦～

認識生物多樣性《多采多姿的野地世界》

▲▼BBC Earth。（圖／BBC Earth提供）

孩子們最喜愛的動物們，是如何長成現在的模樣的呢？明明我們都居住在同一個地球，卻能演化出各種不同的樣貌，這就是生物最吸引人的地方。無論是渺小的微生物或是巨大的肉食性動物，每種生物都有牠存在的意義，更是地球上不可或缺的一員！派屈克艾伊將帶著我們走訪世界各地，從北美大平原到哥倫比亞的雨林，再到哥斯大黎加叢林，一起探索生物的多采多姿與獨特魅力。這趟旅程中，也將深入探究生態系遭到破壞後所造成的深遠影響，及如何維持生物多樣性與環境復育的熱血故事！

《多采多姿的野地世界》已於2月21日在BBC Earth首播，每週三晚間08:05分播出，一集約50分鐘共4集，在家就能探索各種生物的獨特魅力，趕快打開電視鎖定BBC Earth吧！

穿越時空窺探歷史《古文明帝國崛起》

▲▼BBC Earth。（圖／BBC Earth提供）

歷史就是最精彩的故事書！歷史課上總能聽到許多厲害的人物，中國第一個皇帝秦始皇、驍勇善戰的亞歷山大大帝、神秘的古埃及法老圖坦卡門...等，每位都曾是主宰世界的超強勢力，究竟他們是如何面對大自然的挑戰，運用策略一步步建立起制度與秩序，最終成為稱霸一方的強權呢？而這麼強大的帝國，又怎麼在一夕之間湮滅在歷史的塵埃中？快跟著BBC Earth用最有趣的方式學歷史，再也不會覺得歷史課無聊啦！

BBC Earth自2月18日起每週日晚間09:00播出的《古文明帝國崛起》，集結東西史料、結合紮實的科學根據、發人深省的考古方式與精緻的電腦合成影像技術，從全新觀點詮釋埃及、中國、印度、希臘和羅馬五大古代強勢文明，用精彩畫面呈獻人們前所未見的遠古世界，讓人猶如身歷其境體驗古文明史詩級的命運興衰，一集約50分鐘共6集。

不為人知的生活科技《超級工廠的秘密》 

▲▼開學,電視,BBC Earth,自然,科學,生物,歷史。（圖／BBC Earth提供）

汽車為什麼能在路上奔馳？鍋子為什麼能讓晚餐美味又健康？衣服要怎麼好看又好穿？孩子們的十萬個為什麼也把你考倒了嗎？你是否也曾好奇，過去天馬行空、如今在我們生活中早已不可或缺的各種神奇玩意兒，究竟是怎麼做出來的？背後可能是好多支機械手臂來回精細的組裝調整、也可能是工人一針一線充滿溫度的細心縫製，又可能是你想都沒想過的超酷製作過程，與我們日常息息相關的答案就在《超級工廠的秘密》第2季！

BBC Earth將於3月11日起每週一晚間09:55播出《超級工廠的秘密》第2季，一集約50分鐘共8集；帶你走進高效又彈性的超級工廠，揭開從日常用品到經典設計品等多種生活科技的製作面紗，讓你與孩子們一起成為真正的生活智慧王！

充滿野性的地理奇觀《賽門李維野性之旅》

▲▼BBC Earth。（圖／BBC Earth提供）

世界之大、自然之美，都等著孩子們盡情探索！高大茂密的剛果雨林、一望無際的喀拉哈里沙漠、壯麗的太平洋珊瑚大三角、令人敬畏的巴塔哥尼亞，這四個地區有著截然不同的地理樣貌與人文風情，卻同樣保留著地球最珍貴的自然奇觀，也都正隨著文明發展漸漸消失。這些珍貴的畫面是在都市長大的孩子們難有機會看到的，如果孩子的世界只有文明產物與高樓大廈，那就真的就太可惜了啦～快來BBC Earth一起探索地球上這些美麗又脆弱的角落吧！  

BBC Earth將自3月8日起每週五晚間08:05播出《賽門李維野性之旅》，一集約50分鐘共4集。讓賽門李維帶著電視前的我們，一起踏入地球最後的曠野之地，見識這些珍貴絕美的大自然奇觀。沿途他更跟著當地居民一起生活，發掘一般民眾也能身體力行的方法，為未來世代保存這些最珍貴的自然奇觀。

無論是大人還是小孩，都要保持童年那顆對什麼都好奇的心，因為這個世界就是那麼寬廣，就是有這麼多新奇好玩的事物在等著我們發現！趕快全家人一起打開有線電視鎖定第18頻道「BBC Earth」，不但可以好好陪伴孩子，更可以共同學習長知識，全家和樂融融一起聰明up up！

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