台東客語深根課程　上「客」鐘今開學

▲台東客語深根課程開課。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為加強客語使用能力，鼓勵全民學習，提高客語之服務品質，台東縣政府4日在客家學堂舉辦「113年客語深根服務計畫-開學典禮」記者會，邀請台東在地客語薪傳師、台東縣各客屬同鄉會理事長與學員共同參加，由民政處處長林宏義頒發今年開班的每位薪傳師聘書一只，象徵開學了要收心，歡迎大家「共下來上客」，也感謝先生們不辭辛勞的付出與教導。

開學典禮上午8點30分舉行，林宏義首先代表縣長頒發到場的彭歲玲、羅彬泉、涂秀琴及林見美等4位薪傳師聘書，並表示，縣府對於保存客家文化工作相當重視，鼓勵參加客語能力基礎級暨初級認證考試，期望透過多面向的設計活動，讓民眾認識客家、體驗客家，傳揚客家精神。

台東縣政府民政處也指出，今年開班很踴躍，包含台東市及池上鄉、鹿野鄉等，班種多元，月月有班期，共計開辦8個客語認證班、20個客家研習班，較112年增加了9個班；另為提升客語薪傳師的才知學能，並將開設客語薪傳師專業研習班。

台東縣政府民政處強調，歡迎有興趣的大小朋友，大手牽小手，共下來歡喜上「客」~詳情請上哈客網路學院官網(https://elearning.hakka.gov.tw/mooc/explorer.php?realcourse)-客語傳習-實體課程-縣市別:台東縣查詢或電洽089-327344陳小姐。