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校園遊蕩犬「咬死動物、人犬衝突」頻傳　6校學生會：全面檢討政策

▲▼包括台大在內的6個學生會，今天一起呼籲檢討遊蕩犬政策　社會各界應凝聚共識解決問題。（圖／記者許敏溶攝）

▲包括台大在內的6所大學學生會，今天齊聲呼籲政府檢討遊蕩犬政策，社會各界應凝聚共識解決問題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全台超過10萬隻遊蕩犬，加上校園頻傳白鼻心等野生動物遭到犬殺或犬傷。包括台大、政大等6所大學學生會，今（23日）在立法院前召開記者會，指動保法廢除安樂死後，政府安置與配套措施不足，造成人犬衝突、野生動物遭犬殺犬傷的悲劇不斷發生，呼籲政府檢討遊蕩犬政策，不應該因為動保野保爭議而擱置動物福祉，政府部門應面對問題，社會各界也應該凝聚共識，解決上述問題。

去年6月，台大白鼻心遭到犬殺，包括南華大學等校園，也傳出白鼻心、鼬獾遭犬殺或犬傷，甚至人犬衝突事件。包括台大、政大、中正、南華、成大、中山等6所大學的學生會，今天在立法院門口前聯合召開記者會，呼籲檢討遊蕩犬政策。

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政大學生會副會長鄭中誠表示，政大校園面臨的是學生和遊蕩犬、學生和飼養者的衝突，有民眾數十年來長期在校內飼養犬隻，每年都會發生咬傷學生事件，就算校方定期和動保處進行精準捕捉，但犬隻捕捉困難，就算捕捉後，因被認定不具攻擊而被放回，之後可能又展現攻擊性，讓校園內遊蕩犬問題難以解決。

中正學生會會長戴莘批評，目前校園內缺乏有效政策工具，大學端沒有明確被規定避免遊蕩動物及野生動物衝突責任，也缺乏有利措施阻止遊蕩犬進入校園，希望教育部訂立大學專屬指引，但在制訂前應先請各大專校院進行調查，再請各校依照指引進行犬隻造冊，以落實精確捕捉為主。

台大學生會會長莊智程指出，全台約有16萬隻遊蕩犬，在2017年實施零安樂死政策後，遠超過收容所量能，也導致無法進入收容所的犬貓經常傳出死亡或攻擊野生動物事件，呼籲政府應該檢討遊蕩犬貓回置造成的人犬衝突與野生動物攻擊風險，從源頭管理，同時呼籲民眾若愛護犬貓，應從避免餵食遊蕩犬貓做起，以領養代替購買，杜絕遊蕩犬貓數量增加。

活動發起人、政大學生會前會長何傑恩指出，對於遊蕩犬和野生動物的衝突，教育部與農業部擱置不理，最多就是提出要學校減少遊蕩犬與野生動物衝擊，卻沒政策工具可使用，也因野保與動保兩派的爭論衝突，導致問題至今無法解決，因此，遊蕩犬檢討政策不能再等，不應因動保野保爭議擱置動物福祉，希望政府部門應面對問題，社會各界也應凝聚共識。

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