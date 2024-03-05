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社會 社會焦點 保障人權

阿北台中山區「刁車」摔落山坡受困3天　喝雨水維生奇蹟獲救

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳翁車輛在山區「刁車」，他下車查看時不慎滑落邊坡，在山區受困3天2夜。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區1名70多歲的陳姓老翁，上月底開車到太平區頭汴山區找哥哥，結果在山上迷路，車輛還「刁車」，他下車時查看更不慎滑落邊坡，因為年邁爬不出邊坡，獨自在山區待了3天2夜，僅靠雨水撐了下來，所幸3天後有果農經過，聽到他微弱的呼救聲，通報警方救出奄奄一息的陳翁。

據查，陳姓老翁住在台中市潭子區，2月28日他開車要到太平區找哥哥，卻久未返家，家屬撥打電話都沒有訊號，以為他住在哥哥家中，兒子事後詢問伯父，才知道爸爸根本沒到大伯家，擔心父親出意外，3月2日到當地派出所報案。

警方獲報立即派員找尋陳翁，但由於不知陳翁失蹤地點，案情一度陷入膠著；幸2日下午4時許，台中市太平警分局頭汴派出所接獲民眾報案，稱在北田路某產業道路附近，聽到有男子求救聲，警方立即派員前往搜尋。

警方到場確認有人受困頭汴溪產業道路邊坡，迅速下切搜救，約10分鐘後終尋獲陳翁身影，發現陳翁意識清楚，但身體虛弱，無法獨自行走，員警便以背負方式協助陳翁脫困，後將他送往太平長安醫院治療。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼警方發現陳翁身影，將他背上山坡助他脫困。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

經警方了解情況，原來陳翁在28日進入山區後不慎迷路，車子還卡在邊坡，他下車查看時，整個人不慎滑落一旁邊坡，因無法爬出邊坡，而手機又置放在車內，只好大聲呼救，但附近杳無人煙，喊了好一陣均無所獲，加上並無攜帶食物、水，情況一度危急。

幸山區這幾日均有下雨，陳翁得以依靠喝雨水維持生命，3天後他發現有果農經過附近竹林，他趕緊用剩餘的體力大聲求救，最後終於獲救，家屬非常感謝果農及時察覺，以及警方協助。

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