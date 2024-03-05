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搶黃金救援時間　新北教育局首創「緊急傷病處理手冊」　

▲新北市教育局發布「校園緊急傷病處理手冊」。（圖／新北教育局提供）

▲新北市教育局發布「校園緊急傷病處理手冊」。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

因應學生在校園中不時傳出摔傷、割傷等傷病意外，新北市教育局首創推出「新北市校園緊急傷病處理手冊」，提供學校規劃緊急傷病處理機制的指引，建構校園傷病處理的SOP，並提供各校緊急傷病救護箱。新北教育局長張明文表示，希望能確保校園發生緊急傷病事件時，都能把握黃金救援時間。

張明文表示，校園緊急傷病危機處理是當前校園安全重要課題，包含事前預防、事件發生時的應變機制，以及事後的追蹤、關懷與輔導，期待學校能藉由手冊的指引，建立完善的緊急傷病處理流程，並透過實地演練，加強師生的緊急應變能力，建構讓孩子安心學習、家長放心的健康場所。

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新北教育局訂定校園緊急傷病處理三部曲，包括學校全面檢視校內緊急傷病處理規定、流程、分工、通報等相關措施；並透過系統性編纂校園緊急傷病處理手冊供學校參閱，讓學校能建立一套完整的緊急傷病處理作業；同時建立常態化緊急傷病處理演練機制，納入防災教育的重點實施環節。

頭前國小校長周崇儒表示，當學生發生緊急傷病時，黃金急救時間通常僅有短短幾分鐘，如果處理得當，將化險為夷，因此，必須組由專責團隊負責緊急傷病處理事件，從現場急救，照顧傷病學生、送醫方式、聯繫家長、後續相關問題處理等，應訂出一套方案或機制，才能在第一時間給予傷患最完善的緊急處理及照護。

新北市學校護理人員協會理事長吳秀汝指出，一旦校內發生傷病事件，要能迅速處理並即時送醫，必須靠學校團隊分工合作，各校可藉由校園緊急傷病處理手冊，檢視並熟記校內緊急傷病流程，定期演練，將傷害減至最低。

▲新北市教育局發布「校園緊急傷病處理手冊」。（圖／新北教育局提供）

▲新北市教育局提供各校緊急傷病救護箱。（圖／新北教育局提供）

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