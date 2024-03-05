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東京食品展開幕！台灣館登場　花蓮10家優質產品參展

▲▼外貿協會黃志芳董事長帶領台灣隊178個廠商參加世界三大之一的東京食品展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼外貿協會黃志芳董事長（右五）帶領台灣隊178個廠商參加世界三大之一的東京食品展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全球前三大專業食品展—「東京國際食品展」5日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）隆重登場，花蓮縣長徐榛蔚帶領縣內各級農會及參展農民、食品加工業者赴日共同行銷花蓮優質的農特產品，向國際農產採購業者招手，積極為花蓮農友拚經濟、創造價值。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮位於中央山脈右側及太平洋左岸，山好水好人更好，也帶來了美好的山珍海味，感謝外貿協會黃志芳董事長帶領台灣隊178個廠商來到東京，參加世界三大之一的東京食品展，讓台灣之光在世界食品展上能夠展現，也看到了台灣的軟實力硬底子真功夫。

▲▼外貿協會黃志芳董事長帶領台灣隊178個廠商參加世界三大之一的東京食品展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮精選了縣內各農會及10家優質廠商的農特產品參加食品展。

她接續說道，台灣這塊寶地位在23.5度，是北回歸線經過的地方，是神秘且珍貴的福爾摩沙，富含熱帶、溫帶及寒帶的產物，百聞不如一見，歡迎大家來到台灣、到訪花蓮，也希望大家在東京食品展台灣館吃的開心、買的開心，一起來體驗台灣的風土人情。

▲▼外貿協會黃志芳董事長帶領台灣隊178個廠商參加世界三大之一的東京食品展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

外貿協會董事長黃志芳表示，此次東京食品展台灣館有十三個縣市組團參與，是難得的相聚，也謝謝各縣市的共襄盛舉，這是台灣最團結的時刻，也是台灣要把最優良的農產食品推到國際市場和日本市場最令人感動的時刻。台灣館連續蟬連東京食品展第二大的外國參展國，有178家最優良的企業帶來最新研發的產品，針對日本的消費市場和最新的流行趨勢，帶來最精采的產品，相信台灣館會成為最熱門、最聚焦且能量最強的展覽館。

▲▼外貿協會黃志芳董事長帶領台灣隊178個廠商參加世界三大之一的東京食品展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府指出，永續一直是花蓮施政發展的核心，有機則是落實對環境友善的具體實踐，近年來花蓮產業在花蓮縣政府的推動下走向國際化發展，去年度國境解封，縣府率團分別參與亞洲重要的兩個展會，東京食品展及新加坡食品展，推廣花蓮純淨自然的農特產品，展現花蓮永續理念，同時透過實體展覽方式推廣花蓮產品能見度。

▲▼外貿協會黃志芳董事長帶領台灣隊178個廠商參加世界三大之一的東京食品展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，也希望大家在東京食品展台灣館吃的開心、買的開心。

另外在日本方面，我們與日本最大群募平台株式會社マクアケ（Makuake)的合作，將花蓮的農特產品上架至線上平台，在實體通路也已與誠品生活日本橋、丸井百貨(錦系町分店)合作首次的臺灣市集快閃活動，
更與日本首屈一指的生活雜貨專門店LOFT合作，分別上架花蓮百年傳奇系列產品、美妙養蜂場、德利豆乾、銀川有機、東豐拾穗、洄瀾薯道等共計10家優質廠商的產品。

花蓮以品質優良的農特產品聞名於海外，本次花蓮精選了縣內各農會及10家優質廠商的農特產品，在縣府輔導協助下參加本次食品展，其中包括淺草堂、清風茶園、綠點酒莊、原生好物、樂地食品(銀川)、東一嚴選、新味醬油食品工廠、文旦復興、洄瀾薯道、鳳梨灣，期盼共創日本市場商機，打響花蓮優質農產品牌。透過與日本及各國企業、通路買主交流，進而合作提升花蓮國際競爭力。

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