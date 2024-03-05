中方在金廈、南海都引爭端　菲總統：用水砲、軍用級雷射驅趕菲船

▲菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）近日公開指責北京在菲律賓專屬經濟區內咄咄逼人的行為。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

中國大陸漁船2月進入金門禁限海域，遭海巡驅離，釀成漁船翻覆2人不幸身亡，海巡署跟中方代表協商至今沒有結果，中方則派海警船在周邊海域巡查，登檢我國觀光船；事實上，中國在南海也有諸多爭端，菲律賓總統費迪南德·小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）4日即公開指責北京在菲律賓專屬經濟區內咄咄逼人的行為，包括使用水砲和軍用級雷射以及用衝撞手段驅趕菲律賓船隻。

大陸的三無船舶在2月14日進入金門禁限海域，海巡驅離無果後，準備進行登檢，在追逐過程中，該三無船隻以高達40節的速度，加上右滿舵急轉彎下翻覆，釀成2傷、2死亡的憾事。事後，海巡署跟中方代表多次協商至今依舊沒有結果。

在此同時，中國方面也派出海警船在周邊海域巡查，在2月19日在金門和廈門之間的海域，罕見登上台灣籍的觀光船「初日號」，登檢時間長達半個小時。對此，我海巡署表示，長期台方本於善意，對於中方無故意違法，誤入我方水域的船舶，都是以廣播驅離的方式，從未登檢，呼籲中方秉持和平、理性的原則，共同維護金廈海域的安寧。

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（資料照／記者林名揚翻攝）



事實上，中國在區域間的爭端不僅止於金門海域，在釣魚台的周邊海域持續跟日本糾纏之外，在南海也對菲律賓有不少的騷擾行為。菲律賓總統費迪南德·小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）4日在澳洲的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）論壇上發表演說，就有觸及南海的議題。

小馬科斯公開指責北京在菲律賓專屬經濟區內咄咄逼人的行為，包括使用水砲和軍用級雷射以及用衝撞手段驅趕菲律賓船隻；同時，菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）在接受媒體訪問中也公開表示，菲律賓希望與中國和平解決海上爭端，但要向北京傳達一個簡單的訊息，「停止騷擾我們」。

其實，在小馬科斯上任之後，菲律賓同意美軍使用的基地數量倍增，其中包括三個距離台灣較近的基地；而過去這段期間，菲律賓跟美國也一直舉行聯合軍演，這些軍事演習不僅延伸到南海，甚至靠近台灣的周邊海域。

不過，中國在本次金廈海域的動作強度，確實不如南海、釣魚台海域的行為。我國國安高層日前接受訪問時表示，其實這次事件，中共並沒有超過釣魚台的作為，也沒有超過在南海、菲律賓的相關作為。

該人士認為，某程度上因為「金廈」之間，當成共榮生活圈的推廣區，決策上要不要抓那麼緊，或是針鋒相對，換位思考的話，認知操作的程度，會抓在以央視為核心的周邊社群，不是所有媒體跟社群。

「海警船出來，動作上不敢說在收斂，但動作出來的模式，跟在釣魚台做的，強度上還在限度之內」。不過，國安高層表示，會持續觀察，不代表一定是結論。