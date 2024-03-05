祕密查案曾被阻攔質疑！　陸公布國安警察證件樣式

▲大陸國安部公布國安警察證件照樣式。（圖／翻攝中國日報網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國安部今（5）日公布國安警察證件樣式，避免在祕密查案中遭民眾質疑，洩露情報。一件實際案例顯示，在國安機關前往調查某境外間諜在酒店非法活動時，遭酒店安保主管張某、馬某以審批手續繁雜、需要請示為由百般阻攔，還將國安警在酒店的機密行動透露給無關人員，引起外界重視。

《中國日報網》報導，人民警察證是表明人民警察身份和依法執行任務的憑證和標誌。在反間諜執法工作中，國安幹警出示人民警察證，表明瞭國安幹警的執法人員身份，既是將執法過程置於人民群眾的監督之下，確保執法規範文明，也表明國安幹警正在依法執行反間諜工作任務，有關單位和個人應當予以協助配合。

根據大陸國安部公開的國安警證件樣式顯示，最上方是金色警徽，警徽下寫著金色的「國安」兩字，其次是員警工作證，有員警正面制服半身照、國安警的姓名、隸屬單位及8位數字證件號碼等。

大陸國安部強調，國安警依法執行任務時，出示人民警察證後，公民和組織就有了協助配合的法定義務，公民和組織在支持和配合反間諜工作中依法受到保護，個人和組織因支持、協助反間諜工作導致財產損失的，根據國家有關規定給予補償，對為反間諜工作做出貢獻並需要安置的人員，國家給予妥善安置。