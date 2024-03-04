回一次訊息花半小時！他用「1方式」聊天　網愣：無解

▲每個人回訊息的習慣都不太一樣。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人偏好的聊天方式不同，有些人傳訊息會秒讀秒回，也有些人更喜歡以「留言」的方式，一次回覆好幾則訊息，且每則內容都偏長。近日就有男網友表示，他因為前任的關係，已經習慣留言式聊天，但這種方式往往一回覆就要花上半小時至1小時，這有什麼改善方式嗎？貼文曝光後，掀起討論。

男網友在Dcard上，以「留言式聊天越回越長」為標題發文，提到他因為前任的關係，現在很習慣「留言式聊天」，可能一天只回覆1、2次，但每次都要花半小時到1小時來逐條回應。

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原PO坦言，他其實也可以「秒回」，但不確定對象是因為和他不太熟，又或是本來就習慣留言式聊天，所以對方其實也都是一則一則回覆，甚至還會開新的話題。對此，他就想知道，留言式聊天會不會讓別人覺得很麻煩且占時間，有什麼方式可以改善？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「留言式聊天我也不行！就想跟對方說有空再聊就好，但都可以再溝通」、「跟朋友就是這樣，導致越來越懶得回，無解」、「這根本是作文式聊天了吧」、「跟我的狀況完全一樣，對方也是每則回得很詳細，每天固定留言式的聊天，但年後回的頻率就沒有每天了，在想是不是讓對方很有負擔」。

另外，也有些網友建議，「改成講電話啊，你都有感覺花很多時間了，對方一定也是」、「你直接問她習慣什麼方式聊天啊」、「要秒回也可以，那不然就秒回囉，跟前女友養成習慣，那就為現在這人開始養成新的習慣啊」。