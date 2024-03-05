通識課「買二手書」老師要扣分！網見1要求喊不合理

▲老師要求統一購買課本，否則成績將受到影響。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

大學所需的教材通常會班上一起訂或自行購買，不會由校方統一訂購，近日就有女網友發文表示，他們通識課的老師要求統一購買課本，如果不是一起向同個廠商訂購的同學，之後成績會受到影響。對此，她就不禁求問，這有合理嗎？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上，以「大學通識課老師要求買課本合理嗎」為標題發文，提到通識課老師要求他們購買一本425元的課本，當時她因為想省錢，所以決定網購二手書，最後找到含運費310元的課本。

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怎料事後老師卻詢問原PO，為何沒向小老師訂購？並說沒有找小老師訂購的話，他會扣分。原PO當下感到不解，老師要求買書也就算了，她竟然還要多花100多元買新課本，若老師因買書來源不同而扣分，這樣有合理嗎？

▲一票網友都覺得不合理。（示意圖／取自Pakutaso）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我們學校的英文老師也很扯，強迫我們買書就算了，還一定要買他寫的那一本最新版，不可以跟學長姐買」、「限定賣家不正常」、「退掉吧，這種開學就在搞的，一直說扣分扣分的還是這種強迫買書的破事，拜託能避就避超煩」、「買書來源會影響成績很不合理欸」。

還有網友質疑，「莫名其妙的老師，怎麼可能可以限制學生買書管道，應該只是想跟廠商拿回扣吧」、「老師就是想賺回扣，不然幹嘛威脅你們不跟他訂就扣分」。