從72國、破萬件作品脫穎而出　馬祖國際藝術島策展計畫奪國際大獎

▲第二屆國際馬祖藝術島。（資料照／文化總會提供）



記者陶本和／台北報導

連江縣政府與文化總會共同主辦的「第二屆馬祖國際藝術島」，策展計畫之一《島嶼風景》近日榮獲2024 iF Design設計獎，在來自72個國家／地區的1萬800件作品中脫穎而出，為台灣在國際舞台上再添風采。

《島嶼風景》由Nakaw Putun、吳漢中擔任策展人，挑選在地居民熟悉的交通樞紐、公共空間，以及具象徵意義的重要地景設置作品，以融入地景為原則，提出引人深思的意義與創作主張。用新的視野，重新看待過往熟悉的島嶼風景，讓非日常的觀點，成為島嶼的新日常，透過藝術創作構築島嶼新風景，也表達了藝術關照的公共議題。

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對此，文化總會秘書長李厚慶表示，《島嶼風景》有對戰地歷史的回望，有對未來的展望，有在地藝術家的觀點，也有國際藝術家的視角，從各方面來看都是深度與廣度兼具的策展計畫。他說，很高興《島嶼風景》獲得iF Design肯定，相信國際社會也能透過這個策展計畫，對馬祖有更多認識和想像。

李厚慶說，「馬祖國際藝術島」是為期十年的藝術計畫，規劃每兩年舉辦一次，第二屆以「生紅過夏」為命題，擴展到四鄉五島，集結9大策展計畫、超過70組作品與展演活動，51天的展期中，共計3萬2千人次造訪。李厚慶補充，第三屆馬祖國際藝術島預計於2025年秋天登場，邀請大家一同登島，感受馬祖的魅力與潛力。

▼連江縣政府與文化總會共同主辦的「第二屆馬祖國際藝術島」，策展計畫之一《島嶼風景》榮獲2024 iF Design設計獎。（圖／文化總會提供）

