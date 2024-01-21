中壢區低收入戶寒冬送暖　蘇俊賓：整合市府資源創造友善環境

▲蘇俊賓感謝仁海宮長年做公益，創造友善環境。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導



「113年中壢區低收入戶寒冬送暖關懷活動」、21日於中壢區公所展開。副市長蘇俊賓於出席活動表示，公益活動是持續性的，而做愛心、做公益種下一個善的種子，能讓社會產生更多善的新循環，感謝中壢仁海宮團隊、大和開發建設有限公司及救國團夥伴們響應中壢區公所愛心活動，出錢出力支持，共同關懷弱勢。



蘇俊賓指出，愛心活動目的不僅是照顧弱勢，他在眾多頒獎場合也常聽到很多得到社會支持的人，日後獲得成就且行有餘力之際，也會想要回饋社會，因此響應愛心其實是播下善循環的種子，讓受到幫助的人，產生更強的力量再回饋社會，相當有意義。





他談到，市府的角色不僅是提供物資予低收入戶、脆弱家庭或需要照顧的家庭，同時也設法結合青年局、勞動局、教育局等相關局處，創造更好的就業條件、就學環境，協助這些家庭成員培養更好的競爭力，市府會持續和大家站在一起，給予家庭更多支持。



中壢仁海宮董事長王介禧表示，感謝社會各界的支持，讓仁海宮有能力投入更多公益慈善事業，幫助需要幫助的人，此次響應市府愛心公益活動，依照區公所造冊戶數，提供每戶春節禮金及物資，盼讓大家溫暖過新年、讓社會更加溫馨和諧。





中壢區長李日強表示，過年前夕結合民間資源，針對具福利身分家戶發放紅包及物資，包含：區公所提供每戶300元禮券、中壢仁海宮贊助發放每戶2,000元禮金及平安麵1份、大和開發建設有限公司捐助每戶1袋民生物資及救國團桃園市工青四隊號召20位志工協助活動，今日共發禮金2,000元及禮券300元、平安麵1份及生活物資組1套，總計1,893戶弱勢家庭受惠。



包括市議員劉曾玉春、魏筠、市府社會局副局長陳茹文、中壢區長李日強、中壢仁海宮董事長王介禧、大和開發建設有限公司董事長何溪明及救國團桃園市工青四隊隊長朱雪龍等均一同出席活動。