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快訊／司機找到了！大貨車輪胎脫落砸死人　基隆男路邊除草亡

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆市46歲阮姓男子4日在公司停車場除草，不料一輛大貨車上午11點24分行經時，因不明原因輪胎脫落，導致他被擊中，當場倒臥在地，直到下午1點43分被同事發現，已無呼吸心跳，送醫搶救後不治。由於阮男身上有漆黑傷痕，起初一度懷疑電死，後來真相大白後，警方也循線在晚間找到肇事司機，全案依過失致死罪偵辦。

阮男任職一家貨運公司，4日上午11點24分在七堵區實踐路253巷口路邊除草，不料一輛從五堵交流道往汐止方向的大貨車經過，疑似未固定好輪胎，導致他被脫落的輪胎擊中，自此倒地不起。

▲基隆男除草遭電擊 送醫搶救不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲起初以為阮男遭電擊身亡，不料調監視器竟發現是遭貨櫃車輪胎擊中。（圖／記者郭世賢翻攝）

下午1點43分，同事發現阮男倒臥在停車場角落，已無呼吸心跳，立刻報案，將人送往汐止國泰醫院急救，但仍回天乏術。起初一度懷疑阮男是遭電死，但醫護人員檢視傷勢時，發現阮男身上的傷痕並非電擊灼傷。

另外，警方調閱監視器也發現，阮男是遭路過貨櫃車未固定好的輪胎所擊中，因此目前已組成專案小組追查，並在晚間8點將犯嫌查緝到案，後續依過失致死罪偵辦，並報請基隆地檢署檢察官相驗。

▼警方在晚間8點循線找到大貨車司機。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼快訊／司機找到了！大貨車輪胎脫落砸死人　基隆男路邊除草亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼快訊／司機找到了！大貨車輪胎脫落砸死人　基隆男路邊除草亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼快訊／司機找到了！大貨車輪胎脫落砸死人　基隆男路邊除草亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

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