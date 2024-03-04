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涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！業者：是油炸蔥段　餐費1749元免單

▲日前有網友投訴，在連鎖韓式豆腐鍋用餐時，疑似發現蟑螂腳。（圖／讀者提供）

▲網友投訴，在連鎖韓式豆腐鍋用餐時，疑似發現蟑螂腳。（圖／讀者提供）

 記者黃士原／台北報導

日前有網友投訴，在連鎖韓式豆腐鍋用餐時，疑似發現蟑螂腳，但店家回覆那是蔥，質疑推卸責任。對此，業者說明，內外場主管反覆確認，該異物實為油炸過的蔥段，同時為免除民眾心中疑慮，當日消費也給予免單。

該位網友提到，3月1日晚間前往涓豆腐用餐，卻發現某項餐點的盤子上，疑似有蟑螂腳，「店員當下將盤子收走，隔一小段時間回覆說：是你們看錯，他們確認那是蔥，並且已經將餐點丟掉，讓網友覺得店家只是想推卸責任。」

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針對網友投訴事件，涓豆腐總公司「豆府餐飲」聲明表示，當日從消費者手中取得疑慮物後，店裡內場和外場主管均從觸感、顏色、形狀等特徵，反覆查證，並對照過店內所有食材後，確認該異物實為油炸過的蔥段。

豆府聲明裡提到，依據消費者提供之影片，以用餐當日直徑為30公分的白盤模擬，該疑慮物長達2.5公分，再加上並無毛刺和關節，確認為油炸過的蔥段。不過，為免除消費者心中疑慮，外場主管也於第一時間跟他們說明和解釋，基於服務立場，直接免費招待當日餐點1749元。

豆府強調，長年秉持顧客如友的精神，為讓消費者有一個良好用餐環境，集團旗下各分店除落實定期消毒和清潔外，也將持續以嚴格的標準要求出餐品質。

▲豆府集團聲明稿。（圖／豆府集團提供）

▲豆府集團聲明稿。（圖／豆府集團提供）

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