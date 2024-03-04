5億高中生案結婚過程曝！賴小弟狂搔頭　夏男要求修改筆錄用詞

▲5億高中生案夏男偽造文書罪今日開庭，夏男有大量時間雙手抱胸。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

五億高中生案今日針對夏男涉犯偽造文書罪再度開庭，審判長今日針對去年5月4日當天早上，夏男跟賴小弟前往戶政事務所登記結婚監視器畫面勘驗。可見當天9點21分2人步入所內抽取號碼牌，直到9點48分完成手續離開，賴小弟有大量時間抓頭，且僅穿著短袖短褲及拖鞋，與結婚的隆重背道而馳。而夏男也針對勘驗筆錄用詞提出意見。

審判長林依蓉今日勘驗戶政事務所內監視器影像，拍下去年5月4日9點18分左右，夏男與賴小弟出現在監視器畫面中，先是在門口徘徊，9點21分進入抽取號碼牌，賴小弟四處張望，夏男拿著後背包，兩人時不時交談。

▲▼去年台中地檢公布夏男與賴小弟進出電梯與共乘機車畫面，就可見賴小弟疑似有多次抓頭習慣。（圖／ETtoday資料照）



約等待3分鐘後，9點24分夏男跟賴小弟走到第14號櫃檯辦理，夏男從包包中拿出數張文件，賴小弟再數次抓頭，夏男有一度輕拍賴小弟肩背。直到9點44分由戶政人員完成相關手續，由賴小弟拿取叫號機，還一度掉到地上，趕緊拾起，2人一同到旁邊等候區等待，期間時不時走動徘徊，9點48分領取身分證，完成結婚手續離開。

▲夏男今日出庭再度穿著相同服裝，相比上次出庭頭髮修剪過。（圖／記者許權毅攝）



夏男對勘驗影像登載筆錄內容有提出疑問，也不時向律師討論。其中，夏男與辯護律師認為，原筆錄內容為甲男（即夏男）向乙男（即賴小弟）說話」，並非甲男單方面對乙男說話，而是雙方「狀似交談」，此意見審判長、檢方均同意修改。

此外，審判長詢問夏男在事發當天有拿起黑色不明物，是否為手機？夏男回，「去年5月4日的事情，今天3月4日問我，我也不知道」；另詢問提供完申請資料後，賴小弟手上是否拿「叫號機」？夏男回答「是，至始至終都是他拿。」