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中共2024對台工作會議　王滬寧：堅決打擊台獨、推進統一大業

▲▼ 2023中共對台工作會議 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 2023中共對台工作會議 ，今年同樣由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席講話。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

2024年「對台工作會議」於22日至23日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話，強調今年要堅持一中原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程，要堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉。

相較去年「對台工作會議」延遲至5月招開，今年會議按照慣例於農曆春節前後舉行，由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議，全國政協主席王滬寧出席並講話，中央黨政軍群有關部門和各地有關負責代表出席會議。

官媒《新華社》報導，王滬寧致詞首先表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅定不移推進祖國統一大業。

王滬寧指出，「一年來，對台工作銳意進取、克難前行，推動兩岸關係取得新進展，鞏固擴大國際社會堅持一個中國的格局。要把思想和行動統一到黨中央對台海形勢分析判斷和對台工作決策部署上來，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動。」

王滬寧進一步說，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關系和平發展、推進祖國統一進程。要擴大兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展。要推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

王滬寧強調，「要堅決打擊『台獨』分裂、遏制外部勢力干涉，堅定支持島內愛國統一力量，廣泛團結台灣同胞，維護台海和平穩定。要堅持和加強黨對對台工作的全面領導，鞏固拓展主題教育成果，提升對台工作合力。」

王滬寧表示，今年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，要以高度責任感和使命感做好對台工作。

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