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社會 社會焦點 保障人權

台中男土地公廟發現1張全新2000元刮刮樂　結果槓龜還險挨告

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲張男在土地公廟發現一張被遺失的全新刮刮樂，拿在手中看了好一會，以為是土地公或財神爺的賞賜。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名張姓男子到福德祠拜拜，在金紙集中袋裡發現1張全新的2000元刮刮樂，以為是土地公或財神爺的賞賜，就把刮刮樂帶回家讓小孩子刮，結果不但「槓龜」，過不久更接到警方來電，被告知刮刮樂其實是另名黃姓男子帶去廟裡拜拜，祈求能中大獎卻忘了帶走，張男險些吃上侵占官司，他趕緊帶著刮刮樂急奔派出所，當面向失主道歉，並買下這張刮刮樂，為黃男再送上一次發財的機會。

台中市第三警分局東區分駐所上周接獲1名20多歲的黃姓男子求助，黃男說他買了1張2000元的刮刮樂，到福德祠祈求土地公自己中大獎，離開時因疏忽而將刮刮樂放在供桌，忘記帶走，待他想起返回察看時，桌上已空無一物，儘管金額不大，但可能自己因此錯失刮中千萬大獎的機會，希望員警協助找出這張不翼而飛的刮刮樂。

警方調閱福德祠的監視器發現，黃男離開後，廟方人員去整理供桌，隨手將桌上的金紙放入一旁的集中袋內，完全沒察覺壓在金紙下方的刮刮樂，不久後張男走進廟裡，點香時眼尖看到袋子裡有張全新的刮刮樂，看了一會後，就拿起來一起參拜，隨後帶著刮刮樂離去。

警方循線找到張男，張男接獲警方電話，趕緊將該張刮刮樂帶到派出所。張男表示，他當時發現刮刮樂還以為是眼花看錯，仔細端詳後才確認真的是一張全新的刮刮樂，心想它已被主人丟棄在金紙袋內，或許是土地公的眷顧，拿走應該沒有關係，回家後被小孩刮開，結果沒中獎。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲失主黃男拿回已被刮開的刮刮樂，張男則買下這張刮刮樂，讓黃男再挑戰一次發財夢。（圖／記者白珈陽翻攝）

最後張男買下該張刮刮樂，也當面向黃男道歉，黃男則笑著跟員警說，自己要再買1張試試手氣，整起事件圓滿落幕。

警方提醒，民眾外出時要記得將隨手物品帶走，若將物品遺失，除可報警外，也可上網至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物是否已被熱心民眾送交警察單位；

另外，民眾拾獲他人遺失物，應交至附近警察機關發還失主，若占為己有將有觸犯刑法第337條侵占遺失物罪嫌，不可不慎。

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