玻璃娃娃妻求大神P圖截肢夫　「超多婚紗照」暖炸：是世紀真愛

▲P圖公社一篇文引發熱論。（圖／翻攝自P圖公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，臉書「P圖公社」出現一篇貼文，發文者希望大神幫老公製作人物角色，並標註「許世皇」，「14歲那一年，（先生）已經四肢截肢」。就有網友驚呼「居然能在這個社團看到妳！」原來文中標註男子是台中知名口足畫家許世皇，發文者則是玻璃娃娃妻子陳靜琪，兩人被喻為「世紀真愛」。眾人見狀紛紛幫忙P圖，獻上祝福希望兩人喜歡。

陳靜琪貼出許世皇3張照片，希望P圖大神幫老公製作人物角色，網友見狀紛紛留言，「我幫你置頂版面！P圖公社全體人員歡迎你們來」、「曾在網路上看過你們的故事，居然能在這個社團看到妳，緣分如此巧妙啊～很佩服你們夫妻」、「看過你們的故事～由衷佩服你們夫妻～願你們永遠幸福快樂。」

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貼文也釣出各路大神，除了把許世皇P成超級英雄，更多則是幫兩人P出婚紗照，「希望你們會喜歡」，各種幸福溫暖的照片讓網友直讚，「真的是溫馨又感人」、「社團好有愛，我看得眼框泛紅」、「祝你們天天開開心心。」

▲▼貼文引來大神們出手。（圖／翻攝自P圖公社）

據了解，許世皇國中一年級時，因一場意外失去四肢，花了很長的時間才重新走入社會。他現在是名口足畫家，將畫作做成明信片，平時到市場擺攤維生。身為重度身障人士的許世皇不向命運低頭、積極充實自己，與玻璃娃娃陳靜琪因相愛而走入婚姻，被喻為「世紀真愛」，生命故事感動無數人。

▼夫妻倆被喻為「世紀真愛」。（圖／記者周宸亘攝）