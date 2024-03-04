「5條通」男以為甩掉警...超商悠哉買酒喝　下秒大批警力出現

▲台南市永康分局鹽行派出所警員發現「五條通」陳姓男子，緝獲移送歸案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康分局鹽行派出所警員楊鈞凱，3日上午11時許在中正南路與正南三街口見陳姓男子安全帽戴未扣，上前欲盤查時，查出陳嫌係身背「五條通」通緝犯，陳嫌見東窗事發，騎機車加速騎車往巷內逃逸，楊員緊追並呼叫警力支援，陳嫌摔車棄車爬牆逃逸，警方進行搜索，在一家超商緝獲陳嫌送辦歸案。

警方指出，陳嫌為身背五條通（新北地檢署、苖栗地檢署、桃園地檢署發布之詐欺，桃園地院發布之洗錢防制法、嘉義地院發布之加重詐欺）之通緝犯，故上前攔查陳嫌靠邊停車，陳嫌見東窗事發，竟紅燈右轉加速騎車往中正南路404巷逃逸，警員楊鈞凱即緊追尾隨其後，並通報支援。

楊員騎車跟追上逆向行駛之陳嫌時，發現陳嫌已摔車並棄車爬牆逃逸，楊員猜想陳嫌極有可能到附近超商或金融機構躲避，即騎車前往正南三路附近超商搜尋，果然看見自以為已逃脫之陳嫌，正在超商裡買酒悠閒小酌。

楊員待支援警力到達，即趨前包圍盤查核對陳嫌通緝身分，陳嫌見優勢警力，不敢再逃跑，即束手就擒，全案依詐欺通緝、洗錢防制法通緝、加重詐欺通緝等案，移請偵查隊偵辦並移送歸案。