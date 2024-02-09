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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩重返立院「北高兩頭燒」　「柯老師」磨刀霍霍鎖定潘文忠

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨智庫執行長、不分區立委柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨智庫執行長柯志恩臨危授命披藍袍參選高雄市長失利，獲得近53萬票，擔任「母雞」輔選鳳山、左楠、林園大寮等選區的黨籍議員候選人全壘打，此次回鍋立院擔任不分區立委，柯志恩表示自己心態已與四年前不同，「新科立委欲追求大鳴大放的舞台展現力量，我的第一志願仍是教委會，曝光較少，但議題都是長期性的」，青少年心理、學生輔導都是柯的專業，其實柯志恩經過多場選戰洗禮初心並未改變，一直都是那位大家熟悉的笑聲豪爽、快人快語「柯老師」。

從20歲擔任外景主持人，再到淡江大學教務長及教授，再到國民黨不分區立委、黨副秘書長、智庫執行長，柯志恩的經歷十足豐富，又經歷了藍營艱困選區的高雄市長選戰，更是始料未及，落後後她也承諾，持續留在高雄蹲點深耕。此次再度回到立法院，是否擔心高雄、台北兩頭燒，柯志恩笑說，自己早就已經燒到天上去，立院的辦公室還要布置，年後也預計在高雄成立服務處，地點、人手都要尋覓，全都要靠自己募款一肩扛，並保證三個月內一定會成立。

柯志恩說，雖然覺得很辛苦，但勇於接受挑戰就是她的DNA，「問題來了就是要解決，抱怨也只是浪費時間」，言談中透露出堅毅之氣，任何挑戰擺在眼前，柯志恩不會先精算利弊得失，而是憑著一股熱忱直接接招，試了之後僅管發現跟想像中的不同，也會想辦法克服，做到最好。

「我的第一優先一定是教委會！」教育絕對是柯志恩任內要推動法案的最大的重點，因為再苦也不能苦孩子，她舉出去年轟動社會的新北市某國中「割頸案」，校園暴力事件層出不窮，總是在引起社會譁然後，政府才會表達重視，但就像前陣子很紅的韓劇「黑暗榮耀」，當下的群起激憤之後呢？誰還記得黑暗了什麼？又榮耀了什麼？

柯志恩說，不論霸凌者或被霸凌的學生，其心理狀態都需關心，甚至介入輔導治療。霸凌不會消失，倘若用鋸箭法處理，對學生都是莫大傷害，有些甚至可能成為未來家庭和社會的未爆彈。她抨擊，目前中央和地方對霸凌的處理，都是變成新聞熱點時才會被討論，舉例，2014年發生鄭捷殺人案，幾個月後即三讀通過「學生輔導法」明訂高中以下學校應設置學生輔導諮商中心，每校至少置一名專任輔導教師。但實際運作發現，一名輔導老師要輔導上百名學生，校園輔導人力不足，有些縣市就得仰賴駐點心理師協助。

柯志恩指出，相較於學校專輔老師有穩定的職位與薪資，這些駐點學校心理師，要負責更爲艱難的任務和更長時間的心理諮商和治療，但其身分卻是薪資待遇較差的臨時約聘人員。更不利的是，這些心理師巡迴跑校的結果，通常一人負責10多校，平均每校只能駐點3至4小時，「這樣的制度設計實在很不足。」

柯志恩嘆了口氣，除了剛剛提的「學生輔導法」的修法外，接著列舉開議後準備的法案，還有校園安全（霸凌防治）、勞保財務永續／救勞保、社會救助法／幫助低收入、三班護病比入法，這些衛福部選前承諾，選後卻又改口，以及教育經費編列與管理辦法/增加教育經費、就業服務法／重症失能及低收免繳就業安定費每月兩千元。

洋洋灑灑，但也顯見「柯老師」已磨刀霍霍，要來會會「老朋友」教育部長潘文忠，總統大選結束，內閣將看守至5月20日新總統上任，柯志恩笑稱，「四年後再度聚首，我一定全力監督潘文忠到520！」

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