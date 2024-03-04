30KK罩杯天然巨乳！瑜珈正妹「縮胸手術」沒用　乳房又重新長回來

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擁30KK罩杯天然巨乳！瑜珈正妹「縮胸手術」白花錢　乳房又重新長回來

▲▼英國瑜珈老師艾略特（Echo Elliott）擁有30KK罩杯巨乳，但她不滿意身材而動手術縮胸，卻沒想到乳房又重新長回來。（圖／翻攝自IG／echolikesyoga）

▲英國瑜珈老師艾略特（Echo Elliott）擁有30KK罩杯巨乳，動手術縮胸後乳房又重新長回來。（圖／翻攝自IG／echolikesyoga）

記者張寧倢／編譯

來自英國伯明罕（Birmingham）的女性瑜珈老師艾略特（Echo Elliott）天生發育讓她擁有一對巨乳，罩杯大小達到驚人的30KK，她21歲時首次接受縮胸手術成為D罩杯，但隨後的8年間，她的胸部卻「慢慢長大」甚至長回原本的大小，無奈的她只能在去年又動第二次縮胸手術。

▲▼英國瑜珈老師艾略特（Echo Elliott）擁有30KK罩杯巨乳，但她不滿意身材而動手術縮胸，卻沒想到乳房又重新長回來。（圖／翻攝自IG／echolikesyoga）

▲艾略特因為巨乳造成身心負擔。（圖／翻攝自IG／echolikesyoga）

根據每日郵報報導，現年28歲的艾略特說自己14、15歲左右突然快速發育，學校男同學對她發表性言論，很多年長男性也會看著她，她習慣穿寬大的黑色帽T遮掩身材，「我失去了所有的自信心。」她不滿意自己的巨乳身材，胸部重量也造成關節疼痛等狀況，在做瑜珈動作時更成為阻礙，於是動念縮胸。

▲▼英國瑜珈老師艾略特（Echo Elliott）擁有30KK罩杯巨乳，但她不滿意身材而動手術縮胸，卻沒想到乳房又重新長回來。（圖／翻攝自IG／echolikesyoga）

▲胸部過大讓她在做瑜珈動作時受到阻礙。（圖／翻攝自IG／echolikesyoga）

在和醫生討論後，艾略特21歲時做了人生第一次縮胸手術，從30KK罩杯縮成D罩杯。她說，「雖然是D，不是C罩杯，但看起來很小。」然而，她24歲時發現自己的乳房又開始生長，但體重、生活方式、荷爾蒙都沒有太大改變，醫生認為可能是遺傳因素，讓她的乳房組織對於荷爾蒙的反應非常敏感。

到了2021年，艾略特25歲時胸部已經恢復到原來的大小，感覺更沉重、背部更痛疼，於是她又開始穿起黑色帽T。艾略特27歲做完第二次縮胸手術，乳房尺寸再次縮小到D罩杯，她說自己非常高興，「我想讓人們瞭解大胸女性所面臨的困難。」

▲▼英國瑜珈老師艾略特（Echo Elliott）擁有30KK罩杯巨乳，但她不滿意身材而動手術縮胸，卻沒想到乳房又重新長回來。（圖／翻攝自IG／echolikesyoga）

▲艾略特去年做了第二次縮胸手術。（圖／翻攝自IG／echolikesyoga）

艾略特表示，自己想讓那些因為胸部過大而感到困擾的瑜珈學生們，看到縮胸手術帶來的好處，「每天醒來，沒有痛苦，這很神奇。但我害怕它們會重新長出來。」她說，「這一次，手術就像重生一樣……如果它們又變得過大，我會考慮再動手術」。她也期許自我，能隨著年齡增長，慢慢接納自己的身體。

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